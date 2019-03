क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, जिसमें टीम के सभी 11 खिलाड़ियों को एक-दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। फिर चाहे वो साझेदारी निभाने की बात हो या फील्डिंग की। इस खेल के हर विभाग में सभी खिलाड़ियों का सहयोग आवश्यक होता है, जिसका एक अद्भुत नजारा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक घरेलू मैच में देखने को मिला।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार से शेफील्ड शील्ड टू्र्नामेंट में न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया के बीच मैच खेला जा रहा है। तस्मानिया ने टॉस जीतकर न्यू साउथ वेल्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मैच का 35वां ओवर फेंकने के लिए तस्मानिया के जैक्सन बर्ड तैयार थे और सामने स्ट्राईक पर थे डैनियल ह्यूज।

बर्ड ने ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी जिसे डैनियल ने डिफेंड करने की कोशिश की। इस दौरान गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर दूसरी स्लिप में खड़े एलेक्स डूलन की तरफ चली गई। एलेक्स ने कैच लपकने का काफी प्रयास किया लेकिन गेंद उनके हाथ से निकल गई। गेंद जमीन को छूने ही वाली थी कि तभी पहली स्लिप में खड़े मैथ्यू वेड ने फु्र्ती से एक हाथ से गेंद को लपकते हुए डैनियल ह्यूज को पवैलियन का रास्ता दिखा दिया। मैथ्यू वेड के इस शानदार कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

What a grab! Matty Wade taking teamwork to a whole new level in the #SheffieldShield@JLT_Aus | #JLT pic.twitter.com/lj38dx7gqF

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 20, 2019