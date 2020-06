टीम इंडिया को 2-2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह फिर से विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर सोमवार रात से ही युवराज सिंह से माफी मांगने को कहा जा रहा है। दरअसल, युवराज भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर चैट कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद से ही टि्वटर पर #युवराज_सिंह_माफी_मांगो ट्रेंड करने लगा। हालांकि, कुछ लोग युवराज सिंह का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि युवराज ने जो भी कहा था वह मजाक में था। उसको मजाक में ही लिया जाना चाहिए।

खास यह है कि जिस इंस्टाग्राम लाइव चैट (Instagram Live Chat) को लेकर विवाद हो रहा है वह काफी पुराना है। युवराज और रोहित के बीच कुछ दिन पहले लाइव सेशन हुआ था। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने क्रिकेट, कोरोनावायरस और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की थी। उसी दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का भी जिक्र आया था।

युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल पर चर्चा करते हुए एक जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया। उसी को लेकर लोग काफी नाराज हैं। यही वजह है कि लोग युवराज से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले युजवेंद्र चहल इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। इन वीडियो में कभी-कभी उनके परिवार के लोग भी दिखाई देते हैं। इस मामले में अब तक चहल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है।



The sad reality of India – No matter where you reach, comfortably ignoring your caste based privileges. You’ll remain a casteist bigot.

@YUVSTRONG12 #युवराज_सिंह_माफी_मांगो

— Robin (@EmpathizerRobin) June 2, 2020