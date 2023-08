PCB के Independence Day वीडियो पर मचा बवाल, वसीम अकरम बोले – माफी मांगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड

वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास को लेकर जारी किए पीसीबी के वीडियो से उन्हें झटका लगा।

वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व वनडे कप्तान हैं। (रायटर)

