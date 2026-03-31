पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में रविवार 29 मार्च को एक मैच के दौरान बॉल टैम्परिंग का मामला सामने आया था। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग के बीच यह मुकाबला था। इस मैच में लाहौर के खिलाड़ी फखर जमान पर गेंद के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। अब यह आरोप साबित होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने उन्हें सजा सुनाई है और मंगलवार को दो मैच के बैन का ऐलान किया है।

फखर जमान को पीएसएल की आचार संहिता के कानून 2.14 के तहत दोषी पाया गया है। उनके ऊपर लेवल 3 का आरोप सिद्ध हुआ है। इसके बाद उन्हें अगले दो मैचों से बैन कर दिया गया है। आपको बता दें जब यह मामला मैच के दौरान आया था तो ऑन फील्ड अंपायर ने लाहौर कलंदर्स की टीम पर 5 रन की पेनल्टी भी लगाई थी और तुरंत गेंद को बदला था।

फखर ने क्या किया था?

मैच के बीच जब कुछ देर का ब्रेक हुआ और गेंदबाजी हारिस रऊफ कर रहे थे, उस वक्त फखर आते हैं और गेंद को अपने हाथ में लेते हैं। फिर वह दूसरे हाथ से गेंद पर कुछ प्रेशर लगाते हुए लगाकर गेंद को लौटा देते हैं। फिर फील्ड अंपायर गेंद वापस मांगते हैं। इस वाकिये का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

इसी कारण फखर जमान पर ऑन फील्ड अंपायर शाहिद सैकात और फैसल खान अफरीवी व टीवी अंपायर आसिफ याकूब और फोर्थ अंपायर तारिक रशीद ने यह आरोप लगाए थे। इन आरोपों को जमान ने स्वीकार नहीं किया था, इसके बाद इस मामले की पूरी सुनवाई की गई। अब सुनवाई के बाद मैच रेफरी रोशन महानामा ने फखर को दोषी पाया।

लेवव 3 के आरोप के तहत खिलाड़ी पर कम से कम एक या दो मैच का बैन लगाया जाता है। इसी के तहत फखर जमान पर दो मैच का बैन लगा। अब वह 3 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। ऐसे मामलों में पीएसएल की आचार संहिता के हिसाब से फैसले के 48 घंटों के भीतर खिलाड़ी के पास टेक्निकल कमेटी के सामने अपील करने का मौका होता है।

शाहीन अफरीदी पर भी लगा था जुर्माना

पीएसएल लगातार विवादों के घेरे में है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी पर भी इससे पहले जुर्माना लग चुका है। अफरीदी ने परमिशन नहीं मिलने के बावजूद सिकंदर रजा के साथ कुछ बाहरी मेहमानों को अपने होटल के कमरे में बुलाया था। इस मामले में रजा तो बच गए थे लेकिन शाहीन अफरीदी पर 10 लाख का जुर्माना लगा था।

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पीएसएल 2026 के दौरान मरियम नवाज पर किए गए एक ट्वीट ने नसीम शाह को मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन पर दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये का भारी जुर्माना ठोका। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



