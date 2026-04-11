IPL 2026 PBKS vs SRH 17th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से न्यू चंडीगढ़ में होगा। पंजाब किंग्स उम्मीद करेगी कि वह अच्छा प्रदर्शन करे और अजेय रथ जारी रखे। पंजाब का पिछला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बारिश के कारण धुल गया था। सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। टीम एक मैच जीती है और दो हारी है। आइए जानते हैं स्क्वाड, प्लेइंग 11, मौसम, लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की पूरी जानकारी।
पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड
कुल मैच– 24
पंजाब किंग्स जीता– 7
सनराइजर्स हैदराबाद जीता-17
पंजाब किंग्स स्क्वाड
प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, प्रियांश आर्य, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बरार, बेन ड्वारशुईस, लॉकी फर्ग्युसन, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।
सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड
ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, इशान मलिंगा, सलिल अरोड़ा, डेविड पायने, शिवम मावी, जीशान अंसारी, कामिंडू मेंडिस, ब्रायडन कार्से, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार।
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद संभावित प्लेइंग 11
पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11
प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।
इम्पैक्ट प्लेयर: प्रियांश आर्य
सनराइजर्स हैदराबाद संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, सलिल अरोड़ा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा।
इम्पैक्ट प्लेयर: लियाम लिविंगस्टोन
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद पिच रिपोर्ट
पिछले सीजन में मुल्लनपुर की पिच अलग-अलग तरह से खेली है, लेकिन ज्यादातर समय यह बैटिंग के लिए अच्छी रही है। जब भी क्यूरेटर ने पिच पर थोड़ी घास छोड़ी है तो ते गेंदबाजों को पहली पारी में पिच से काफी फायदा मिला है।
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद मौसम रिपोर्ट
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद मैच में बारिश की उम्मीद नहीं है। मैच दिन में होना है तो ओस की भी संभावना नहीं है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है।
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद मैच का टॉस कब होगा?
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा।
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद मैच कब से खेला जाएगा?
सनराइजर्स हैदराबाद-लखनऊ सुपर जायंट्समैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा।
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?
पंजाब किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
