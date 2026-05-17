आईपीएल 2026 का 61वां मुकाबला धर्मशाला में आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच होना है। मैच से एक घंटे पहले अचानक टीम के कप्तान बदलने की जानकारी सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया की जानकारी से पता चला कि जितेश शर्मा इस मैच में आरसीबी की कप्तानी करेंगे। रजत पाटीदार चोट के कारण धर्मशाला पहुंचे भी नहीं हैं।

इस मैच में पंजाब के लिए करो या मरो जैसी जंग होने वाली है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने लगातार पांचों मैच गंवाए हैं। अगर टीम एक मैच और हारी तो प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। जबकि आरसीबी की दावेदारी एकदम ठोस है और टीम प्लेऑफ के टिकट से बस एक जीत दूर है। यह मैच कांटे का होने वाला है और इसमें रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है।

जितेश शर्मा का कैप्टेंसी रिकॉर्ड

जितेश शर्मा इससे पहले भी आरसीबी के लिए कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने दो मैचों में टीम की कमान पहले संभाली है और खास बात यह है कि उनका जीत का रिकॉर्ड 100 प्रतिशत है। उन दोनों मैचों में उनकी कप्तानी में आरसीबी को जीत मिली है। इसके अलावा पंजाब किंग्स के लिए भी 2024 में एक मैच में जितेश कप्तान बने थे और वह मैच पंजाब की टीम हारी थी। यानी अब अपनी पुरानी टीम के खिलाफ जितेश शर्मा की अग्निपरीक्षा होगी।

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जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम दार, जोश हेज़लवुड, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, सुयश शर्मा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्तवाल, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

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