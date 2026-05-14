PBKS vs MI Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 58वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस के साथ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में होगा। ये मैच पंजाब के प्लेऑफ रेस में बने रहने के लिए काफी अहम है। मुंबई तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अगर वो जीत जाती है तो पंजाब का खेल खराब हो सकता है। पंजाब ने इससे पहले लगातार अपने 4 मैच हारे हैं और ये टीम हार के पंजे से बचना चाहेगी। वहीं मुंबई अब अंकतालिका में खुद को और बेहतर बनाए रखने के लिए जीत हासिल करना चाहेगी। पंजाब के अभी 13 अंक हैं और वो अंकतालिका में चौथे नंबर पर है। इस मैच में हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव नहीं खेलेंगे ऐसे में इस टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं।
Indian Premier League, 2026
Punjab Kings
Mumbai Indians
Match Yet To Begin ( Day – Match 58 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
रोहित ने 6 मैचों मे बनाए हैं 243 रन
रोहित शर्मा ने इस सीजन में खेले पिछले 6 मैचों में 2 अर्धशतक के साथ कुल 243 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट अब तक 177.37 का रहा है।
पंजाब की संभावित प्लेइंग 11
प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टॉइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट/लॉकी फर्ग्युसन, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।
मुंबई की संभावित प्लेइंग 11
रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज अंगद बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर, शार्दुल ठाकुर/अश्वनि कुमार।
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धर्मशाला में कैसा रहेगा पिच का मिजाज
धर्मशाला की पिच की बात करें तो बाउंस रहेगा और ओवरकास्ट कंडीशन में सीम मूवमेंट और तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। पिछले मैच में एक भी ओवर स्पिनर ने नहीं डाला था। ऐसे में हाई स्कोरिंग मैच तो हो सकता है, लेकिन अगर तेज गेंदबाज हावी हो गए तो एक टीम धराशाई भी हो सकती है।
धर्मशाला में कैसा रहेगा मौसम
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पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड
पंजाब का पलड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड में मुंबई के ऊपर भारी है। पंजाब किंग्स ने दोनों टीमों के बीच हुए 35 में से 18 मैच जीते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस को 17 में जीत मिली है। इस सीजन की पिछली भिड़ंत में भी पंजाब को जीत मिली थी। साथ ही धर्मशाला के मैदान पर 2013 में एकमात्र भिड़ंत दोनों के बीच हुई और उसमें भी पंजाब ने जीत दर्ज की थी।
PBKS vs MI LIVE Update: प्रियांश आर्या हैं लय में
पंजाब के ओपनर प्रियांश आर्या शानदार लय में हैं और वो अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल रहे हैं। प्रियांश की अच्छी शुरुआत का फायदा बाद के बल्लेबाजों को मिलता है। वो 10 मैचों में 342 रन बना चुके हैं।
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PBKS vs MI Today Match: बुमराह कर सकते हैं टीम की कप्तानी
सूर्यकुमार यादव भी पंजाब के खिलाफ नहीं खेलेंगे। क्रिकबज के मुताबिक सूर्यकुमार और हार्दिक की गैरमौजूदगी में मुंबई की कप्तानी पंजाब के खिलाफ रोहित शर्मा नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं।
PBKS vs MI Today Match: नहीं खेलेंगे हार्दिक पंड्या
हार्दिक पंड्या धर्मशाला नहीं गए हैं और उनका पंजाब के खिलाफ खेलने की संभावना नहीं है। हार्दिक इंंजरी की वजह से मुंबई के लिए पिछले दो मैचों में भी नहीं खेले थे।
PBKS vs MI Today Match: मुंबई को पिछले मैच में मिली थी हा
पंजाब के खिलाफ मैच से ठीक पहले मुंबई ने आरसीबी के खिलाफ मैच खेला था जिसमें उसे हार मिली थी और उसके बाद ही मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी।
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PBKS vs MI Today Match: लगातार 4मैच हार चुकी है पंजाब
मुंबई के खिलाफ मैच से पहले पंजाब अपने चार मैच लगातार हार चुकी है। पंजाब की टीम चाहेगी कि वो लगातार 5वीं हार से बचना चाहेगी।
PBKS vs MI Today Match: पंजाब का खेल ना बिगाड़ से मुंबई
मुंबई के पास अब खोने को कुछ नहीं है और ये टीम बेखौफ क्रिकेट खेलेगी। अगर पंजाब को हार मिलती है तो पंजाब के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। पंजाब हर हाल में जीतना चाहेगी।
PBKS vs MI Today Match: प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है मुंबई
मुंबई की टीम अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। ये टीम अब कोशिश करेगी की बचे हुए मैच जीते और अंकतालिका में अपनी स्थिति को सम्मानजनक बनाए।
PBKS vs MI Today Match: अंकतालिका में मुंबई है 9वें नंबर पर
मुंबई का प्रदर्शन अब तक काफी खराब रहा है और इस टीम ने अब तक खेले 11 मैचों में से 3 मैच जीते हैंं जबकि 8 में उसे हार मिली है। 6 अंक के साथ ये टीम 9वें स्थान पर है।
PBKS vs MI Today Match: तीसरे नंबर पर है पंजाब किंग्स
पंजाब किंग्स की टीम अभी अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है। इस टीम ने अब तक खेले 11 में से 6 मैच जीते हैं और 4 में उसे हार मिली है। एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था। इस टीम के 13 अंक हैं।
PBKS vs MI Today Match: पंजाब किंग्स की टीम
प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, विजयकुमार विशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, नेहल वढेरा, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।
PBKS vs MI Today Match: मुंबई इंडियंस की टीम
रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, हार्दिक पंड्या, केशव महाराज, अश्विनी कुमार, मयंक मार्कंडे, शेरफेन रदरफोर्ड, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार।
PBKS vs MI Today Match: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 58वां मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।