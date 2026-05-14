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PBKS vs MI Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 58वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस के साथ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में होगा। ये मैच पंजाब के प्लेऑफ रेस में बने रहने के लिए काफी अहम है। मुंबई तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अगर वो जीत जाती है तो पंजाब का खेल खराब हो सकता है। पंजाब ने इससे पहले लगातार अपने 4 मैच हारे हैं और ये टीम हार के पंजे से बचना चाहेगी। वहीं मुंबई अब अंकतालिका में खुद को और बेहतर बनाए रखने के लिए जीत हासिल करना चाहेगी। पंजाब के अभी 13 अंक हैं और वो अंकतालिका में चौथे नंबर पर है। इस मैच में हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव नहीं खेलेंगे ऐसे में इस टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं।

Indian Premier League, 2026

Punjab Kings 

vs

Mumbai Indians  

Match Yet To Begin ( Day – Match 58 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
18:32 (IST) 14 May 2026

रोहित ने 6 मैचों मे बनाए हैं 243 रन

रोहित शर्मा ने इस सीजन में खेले पिछले 6 मैचों में 2 अर्धशतक के साथ कुल 243 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट अब तक 177.37 का रहा है।

18:23 (IST) 14 May 2026

पंजाब की संभावित प्लेइंग 11

प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टॉइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट/लॉकी फर्ग्युसन, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

18:22 (IST) 14 May 2026

मुंबई की संभावित प्लेइंग 11

रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज अंगद बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर, शार्दुल ठाकुर/अश्वनि कुमार।

18:10 (IST) 14 May 2026

विराट कोहली एकमात्र भारतीय, क्रिस गेल नंबर 1; टी20 में 14 हजार या उससे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

टी20 क्रिकेट में अब तक सिर्फ 6 बल्लेबाजों ने ही 14 हजार या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है। इस लिस्ट मे विराट कोहली इकलौते भारतीय हैं। पहले स्थान पर क्रिस गेल हैं। ...पूरी जानकारी
18:01 (IST) 14 May 2026

धर्मशाला में कैसा रहेगा पिच का मिजाज

धर्मशाला की पिच की बात करें तो बाउंस रहेगा और ओवरकास्ट कंडीशन में सीम मूवमेंट और तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। पिछले मैच में एक भी ओवर स्पिनर ने नहीं डाला था। ऐसे में हाई स्कोरिंग मैच तो हो सकता है, लेकिन अगर तेज गेंदबाज हावी हो गए तो एक टीम धराशाई भी हो सकती है।

17:54 (IST) 14 May 2026

धर्मशाला में कैसा रहेगा मौसम

धर्मशाला में मैच से एक शाम पहले बारिश हुई है। मैच के दिन भी दोपहर में बारिश की संभावना थी। मैच के दौरान बारिश का पूर्वानुमान नहीं बताया गया है। यानी मैच के दौरान आसमान साफ रह सकता है। बारिश ने अगर खेल बिगाड़ा तो मुंबई को कोई नुकसान या फायदा नहीं लेकिन पंजाब के लिए प्लेऑफ की राह थोड़ी डगमगा सकती है।

17:51 (IST) 14 May 2026

संग्राम सिंह का पाकिस्तान के फाइटर से सामना: अर्जेंटीना में लहराया था परचम, कब, कहां और किससे होगी अगली फाइट?

भारत के स्टार एमएमए फाइटर संग्राम सिंह का सामना चौथी फाइट में अब पाकिस्तान के फाइटर से होने वाला है। उन्होंने अपने एमएमए करियर की पहली फाइट भी पाकिस्तान के ही अन्य फाइटर के सामने लड़ी थी। ...यहां पढ़ें
17:44 (IST) 14 May 2026

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

पंजाब का पलड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड में मुंबई के ऊपर भारी है। पंजाब किंग्स ने दोनों टीमों के बीच हुए 35 में से 18 मैच जीते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस को 17 में जीत मिली है। इस सीजन की पिछली भिड़ंत में भी पंजाब को जीत मिली थी। साथ ही धर्मशाला के मैदान पर 2013 में एकमात्र भिड़ंत दोनों के बीच हुई और उसमें भी पंजाब ने जीत दर्ज की थी।

17:36 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI LIVE Update: प्रियांश आर्या हैं लय में

पंजाब के ओपनर प्रियांश आर्या शानदार लय में हैं और वो अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल रहे हैं। प्रियांश की अच्छी शुरुआत का फायदा बाद के बल्लेबाजों को मिलता है। वो 10 मैचों में 342 रन बना चुके हैं।

17:28 (IST) 14 May 2026

रोहित से आगे निकले कोहली, सचिन-गेल भी लिस्ट में; IPL में शतक लगाने वाले टॉप-6 उम्रदराज बल्लेबाज

विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का 9वां शतक लगाया और इस लीग में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली से आगे निकल गए। ...पूरी जानकारी
17:25 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: बुमराह कर सकते हैं टीम की कप्तानी

सूर्यकुमार यादव भी पंजाब के खिलाफ नहीं खेलेंगे। क्रिकबज के मुताबिक सूर्यकुमार और हार्दिक की गैरमौजूदगी में मुंबई की कप्तानी पंजाब के खिलाफ रोहित शर्मा नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं।

17:23 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: नहीं खेलेंगे हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या धर्मशाला नहीं गए हैं और उनका पंजाब के खिलाफ खेलने की संभावना नहीं है। हार्दिक इंंजरी की वजह से मुंबई के लिए पिछले दो मैचों में भी नहीं खेले थे।

17:22 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: मुंबई को पिछले मैच में मिली थी हा

पंजाब के खिलाफ मैच से ठीक पहले मुंबई ने आरसीबी के खिलाफ मैच खेला था जिसमें उसे हार मिली थी और उसके बाद ही मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी।

17:21 (IST) 14 May 2026

IND vs AFG: इशान किशन की ODI में वापसी के संकेत; कब होगा भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान? सामने आया बड़ा अपडेट

भारतीय टीम 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके लिए टीम इंडिया के चयन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। साथ ही इशान किशन के वनडे टीम में वापसी के संकेत मिले हैं। ...यहां पढ़ें
17:20 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: लगातार 4मैच हार चुकी है पंजाब

मुंबई के खिलाफ मैच से पहले पंजाब अपने चार मैच लगातार हार चुकी है। पंजाब की टीम चाहेगी कि वो लगातार 5वीं हार से बचना चाहेगी।

17:19 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: पंजाब का खेल ना बिगाड़ से मुंबई

मुंबई के पास अब खोने को कुछ नहीं है और ये टीम बेखौफ क्रिकेट खेलेगी। अगर पंजाब को हार मिलती है तो पंजाब के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। पंजाब हर हाल में जीतना चाहेगी।

17:18 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है मुंबई

मुंबई की टीम अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। ये टीम अब कोशिश करेगी की बचे हुए मैच जीते और अंकतालिका में अपनी स्थिति को सम्मानजनक बनाए।

17:17 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: अंकतालिका में मुंबई है 9वें नंबर पर

मुंबई का प्रदर्शन अब तक काफी खराब रहा है और इस टीम ने अब तक खेले 11 मैचों में से 3 मैच जीते हैंं जबकि 8 में उसे हार मिली है। 6 अंक के साथ ये टीम 9वें स्थान पर है।

17:16 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: तीसरे नंबर पर है पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स की टीम अभी अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है। इस टीम ने अब तक खेले 11 में से 6 मैच जीते हैं और 4 में उसे हार मिली है। एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था। इस टीम के 13 अंक हैं।

17:15 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: पंजाब किंग्स की टीम

प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, विजयकुमार विशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, नेहल वढेरा, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।

17:14 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: मुंबई इंडियंस की टीम

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, हार्दिक पंड्या, केशव महाराज, अश्विनी कुमार, मयंक मार्कंडे, शेरफेन रदरफोर्ड, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार।

17:12 (IST) 14 May 2026

PBKS vs MI Today Match: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 58वां मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।