PBKS vs MI Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 58वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस के साथ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में होगा। ये मैच पंजाब के प्लेऑफ रेस में बने रहने के लिए काफी अहम है। मुंबई तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अगर वो जीत जाती है तो पंजाब का खेल खराब हो सकता है। पंजाब ने इससे पहले लगातार अपने 4 मैच हारे हैं और ये टीम हार के पंजे से बचना चाहेगी। वहीं मुंबई अब अंकतालिका में खुद को और बेहतर बनाए रखने के लिए जीत हासिल करना चाहेगी। पंजाब के अभी 13 अंक हैं और वो अंकतालिका में चौथे नंबर पर है। इस मैच में हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव नहीं खेलेंगे ऐसे में इस टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं।

Indian Premier League, 2026 Punjab Kings

vs Mumbai Indians

Match Yet To Begin ( Day – Match 58 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

Live Updates