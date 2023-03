PBKS vs KKR Playing 11: शिखर धवन और नितीश राणा की कप्तानी में पहली बार आमने-सामने होंगे पंजाब व कोलकाता, ऐसी हो सकती है Playing XI

IPL 2023, Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders Playing 11: इस सीजन का दूसरा मैच कोलकाता और पंजाब के बीच खेला जाएगा।

IPL 2023: पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन (सोर्स-एपी फोटो)

