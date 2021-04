भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में शुमार किया जाता है। बुलेट की रफ्तार से थ्रो और मुश्किल से मुश्किल कैच को आसान बनाने के लिए जडेजा जाने जाते हैं। इसका नमूना उन्होंने एक बार फिर दिखाया। पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2021 के आठवें मैच में उन्होंने विपक्षी कप्तान को डायरेक्ट थ्रो पर रनआउट कर दिया। इसके बाद दो मुश्किल कैच भी लपके।

जडेजा ने सबसे पहले केएल राहुल को रनआउट कर दिया। पहले ओवर में दीपक चाहर ने मयंक अग्रवाल (0) को क्लीन बोल्ड कर दिया था। इसके बाद क्रिस गेल क्रीज पर उतरे थे। वे गेंद को सामने की ओर खेलकर सिंगल लेने के लिए भागे। राहुल को लगा कि जडेजा गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सुपरकिंग्स के इस फील्डर ने गेंद को पकड़ा और सीधे स्टंप की फेंक दिया। गेंद रॉकेट की तरह विकेटों से जा लगी और राहुल इंच भर दूरी से रनआउट हो गए। वे 7 रन ही बना सके।

“Ravindra Jadeja is the Best fielder in the World. You cannot take a runs against Ravi Jadeja as fielder.” – Gautam Gambhir#jadeja #CSKvPBKS @imjadeja | @GautamGambhir

