Punjab Kings Schedule 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में पंजाब किंग्स को पहला मैच 31 मार्च को गुजरात टाइटंस से खेलना है। इसके बाद उसे चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स से भिड़ना है। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। वह अंक तालिका में शीर्ष पर रही। प्लेऑफ में भी उसका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन फाइनल में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा।

पंजाब किंग्स की टीम में मिच ओवन, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुईस और मार्को यानसेन जैसे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी चाहेगी कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी 2025 जैसा प्रदर्शन जारी रखें। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी पिछले साल बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों के होने से भी टीम को फायदा पहुंचेगा।

पंजाब किंग्स का शेड्यूल

मेजबान टीममेहमान टीमजगहदिन
पंजाब किंग्सगुजरात टाइटंसमुल्लांपुर31/03/2026
चेन्नई सुपर किंग्सपंजाब किंग्सचेन्नई03/04/2026
कोलकाता नाइट राइडर्सपंजाब किंग्सकोलकाता06/04/2026
पंजाब किंग्ससनराइजर्स हैदराबादमुल्लांपुर11/04/2026

पंजाब किंग्स का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, विष्णु विनोद, हरनूर पन्नू, पायला अविनाश, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, हरप्रीत बरार, मार्को जानसेन, अजमतुल्लाह उमरजई, प्रियांश आर्या, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, मिच ओवेन, कूपर कैनोली, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, व्यशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, लॉकी फर्ग्यूसन।