वेस्टइंडीज के कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। वेस्टइंडीज पिछली टीम के साथ ही खेल रही है। वहीं रोहित शर्मा का कहना है कि वह भी टॉस जीतकर गेंदबाजी ही चुनते। चहल और वॉशिंगटन सुंदर को इस मैच में मौका दिया गया है।

Windies have won the toss and will bat first in the final T20I at Chennai.#INDvWI pic.twitter.com/kMsvdJzKC4