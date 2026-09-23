पटियाला में एक ट्रेनिंग कैंप के दौरान नाबालिग एथलीट से दुष्कर्म के आरोप में विदेशी कोच के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। घटना 13 सितंबर की बताई जा रही है, जबकि मामले की जानकारी 18 सितंबर को संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ के अधिकारियों को मिली।

शिकायत के बाद पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस और महासंघ के मुताबिक आरोपी कोच घटना के बाद से फरार है। जिस राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ यह कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए जुड़ा था, उसने घटना की पुष्टि की है।

13 सितंबर की है घटना

राष्ट्रीय खेल महासंघ ने बताया, ‘‘कोच फरार है, लेकिन उसका पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज महासंघ के पास हैं।’’ घटना 13 सितंबर को पटियाला में हुई थी और इसकी जानकारी 18 सितंबर को राष्ट्रीय खेल महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी गई।

18 सितंबर को फेडरेशन को मिली जानकारी

राष्ट्रीय खेल महासंघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, ‘‘18 सितंबर को महासंघ को घटना की जानकारी मिली। उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और कुछ ही घंटों में एफआईआर भी दर्ज हो गई। हमने कोच के आचरण की जांच के लिए महासंघ की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में भी शिकायत दी है।’’ पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने भी बताया कि कोच फरार है।

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

पटियाला सिटी के पुलिस अधीक्षक ने बताया, ‘‘जब हमें शिकायत की जानकारी मिली, उस समय कोच दिल्ली में था। महासंघ के पदाधिकारियों ने हमसे संपर्क कर बताया कि घटना के बाद से कोच फरार है। 18 सितंबर को सिविल लाइंस थाने में बीएनएस की धारा 64 (दुष्कर्म) और 352 (जानबूझकर अपमान) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (गंभीर प्रकृति का यौन हमला) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। हम मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपी को पकड़ने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है।’’

यह विदेशी कोच पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय खेल महासंघ से जुड़ा था। एफआईआर दर्ज होने के समय वह जापान में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के लिए दिल्ली में आयोजित ट्रेनिंग कैंप में था। राष्ट्रीय खेल महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया, ‘‘आरोपों की जानकारी मिलते ही हमने कोच की यात्रा की मंजूरी रद्द कर दी।’’

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