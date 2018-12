भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग टेस्ट मैच का रोमांच जारी है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर शुरू हुए तीसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। ये मैच मयंक अग्रवाल के लिए बेहद खास रहा क्योंकि वो इस मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज कर रहे हैं। इस मैच के शुरू होने से पहले कप्तान कोहली ने टोपी देकर उन्हें टीम में मौका दिया है। वो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 295वें खिलाड़ी बन गए हैं। इस मैच में एक और खास बदलाव हुआ वो था भारतीय सलामी जोड़ी में चेंज का। इस मैच में टीम इंडिया ने दो युवा खिलाड़ी मयंक-हनुमा विहारी पर भरोसा जताया था, लेकिन इस मैच में हनुमा विहारी के साथ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी।

दरअसल दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने भारत को एक ठोस शुरुआत दिलाई,जहां एक तरफ मयंक तेजी से रन बना रहे थे तो वहीं हनुमा विहारी अपने धैर्य से गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। हालांकि हनुमा विहारी के लिए मुसीबत उस वक्त सामने आई जब कमिंस गेंदबाजी करने के लिए आए। कमिंस ने अपने पहले ही ओवर में एक बाउंसर विहारी को फेंकी जो सीधा जाकर उनके हेलमेट से टकराई। उसके बाद जब टीम का स्कोर 40 पर था तो फिर से कमिंस ने विहारी को ऐसी ही गेंद फेंकी और हनुमा फिर से इसे नहीं समझ सके और गेंद उनके बल्ले से टकराकर स्लिप में पहुंच गई।

Oh that's nasty! Pace and bounce from Pat Cummins for the first wicket of the Boxing Day Test.#AUSvIND | @toyota_aus pic.twitter.com/POFkUwbgaY

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2018