इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में खेलने वाले आस्ट्रेलियाई क्रि​केटर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपने परिवार के लोगों से मिलने में सफल रहे। सोमवार (30 मई) को जब वे अपने परिजनों से मिले तो उनके आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर सुकून साफ झलक रहे थे। तेज गेंदबाज पैट कमिंस भी इन खिलाड़ियों में शामिल थे। वे होटल से बाहर निकले और अपनी गर्भवती पत्नी बेकी बोस्टन के गले लग गए। इसका वीडियो आस्ट्रेलिया की मशहूर खेल पत्रकार चोली अमांडा बेली ने शेयर किया। यह वीडियो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

भारत में कोविड-19 के मामलों और आईपीएल के बीच में स्थगित किए जाने के बाद आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और इस टूर्नामेंट से जुड़े अन्य सहकर्मी यात्रा प्रतिबंधों के कारण सीधे स्वदेश नहीं लौट पाए थे। उन्हें पहले कुछ दिन मालदीव में बिताने पड़े। आस्ट्रेलिया का 38 सदस्यीय दल दो सप्ताह पहले स्वदेश लौटा था। बेली ने वीडियो के साथ लिखा है, ‘‘दिन का खास वीडियो। आईपीएल के लिए आठ सप्ताह बाहर रहने के बाद पैट कमिंस आखिर में होटल में क्वरंटीन से बाहर निकलकर अपनी गर्भवती साथी बेकी से मिले। भावनाओं का ज्वार हावी है।’’

Video of the day! After eight weeks away for the IPL, Pat Cummins finally leaves hotel quarantine and reunites with his pregnant partner Becky. All the feels! pic.twitter.com/YA3j98zJId

— Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) May 31, 2021