सिंगापुर टी-20 ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में नेपाल क्रिकेट टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। इस मुकाबले में नेपाल के कप्तान पारस खड़का ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। सिंगापुर के खिलाफ खेले गए इस मैच में पारस की पारी के दम पर नेपाल को 9 विकेट के बड़े अंतर से जीत मिली। पारस ने इस मैच में 106 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली। पारस के इस पारी की जमकर सराहना हो रही है।

इस 106 रनों की पारी के दम पर पारस खडका दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी-20 मुकाबले में चेज करते हुए शतक जड़ा हो। इससे पहले टी20 क्रिकेट टीम का कोई भी कप्तान रन चेज करते हुए अब तक शतक नहीं लगा पाया था। पारस ऐसा करने वाले दुनिया के पहले टी20 कप्तान बन गए। अपनी इस पारी में पारस ने 52 गेंदों का सामना किया और 7 चौके और 9 छक्के जड़कर ये पारी खेली।

Paras Khadka became the 49th player to hit a T20I century earlier today!

His match-winning innings also made Nepal the 26th country to have a T20I centurion. pic.twitter.com/ArqGqM48Mr

