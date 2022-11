Para Badminton World Championships: प्रमोद भगत और 17 साल की मनीषा रामदास ने जीता सोना, भारत की झोली में आए 16 मेडल

Para Badminton World Championships: प्रमोद भगत ने टोक्यो में खेले गए फाइनल में हमवतन नीतेश कुमार हराया। हालांकि, प्रमोद और मनोज सरकार की जोड़ी पुरुष युगल एसएल3-एसएल4 वर्ग के फाइनल में हार गई।

प्रमोद भगत और मनीषा रामदास।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram