पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीदें फिर मजबूत होंगी। इस बार भारतीय दल में ऐसे कई खिलाड़ी शामिल हैं, जो पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, विश्व चैंपियन रह चुके हैं या अपने प्रदर्शन से विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। भाला फेंक में सुमित अंतिल, निशानेबाजी में अवनि लेखरा, तीरंदाजी में शीतल देवी और हरविंदर सिंह से लेकर बैडमिंटन में प्रमोद भगत और सुहास यतिराज तक, भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी नजरें महाद्वीपीय स्तर पर अपना दबदबा कायम करने पर होंगी।

भारतीय खिलाड़ियों की दावेदारी सिर्फ एक या दो खेलों तक सीमित नहीं है। पैरा एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अनुभवी पदक विजेताओं की मौजूदगी भारतीय अभियान को मजबूती देती है। कुछ खिलाड़ी अपने पिछले बड़े टूर्नामेंटों की सफलता दोहराने उतरेंगे, जबकि कुछ के सामने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने की चुनौती होगी।

इन 15 खिलाड़ियों में सुमित अंतिल और धर्मबीर जैसे पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं तो अवनि लेखरा और शीतल देवी जैसी खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई है। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार, निषाद कुमार और शरद कुमार की मौजूदगी भी भारत की पदक उम्मीदों को मजबूती देती है। आइए, जानते हैं उन 15 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिनके प्रदर्शन पर पैरा एशियन गेम्स 2026 में खास नजर रहेगी।

सुमित अंतिल: भाला फेंक में स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार

सुमित अंतिल भारतीय पैरा एथलेटिक्स के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल हैं। लगातार दो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने और विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले सुमित अंतिल से पैरा एशियन गेम्स 2026 में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। F64 वर्ग में उनकी ताकत और निरंतरता उन्हें स्वर्ण पदक का मजबूत दावेदार बनाती है। सुमित अंतिल की नजरें न केवल महाद्वीपीय खिताब का बचाव करने पर होंगी, बल्कि अपने ही विश्व रिकॉर्ड को बेहतर करने पर भी रहेंगी। बड़े टूर्नामेंटों में उनका अनुभव भारतीय दल के लिए अहम साबित हो सकता है।

अवनि लेखरा: निशानेबाजी में स्वर्ण की उम्मीद

अवनि लेखरा पैरालंपिक खेलों में कई स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और भारतीय पैरा निशानेबाजी की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनकी उपलब्धियां उन्हें पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत की प्रमुख पदक उम्मीदों में स्थान देती हैं। दस मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में अवनि लेखरा से सटीक निशाने और दबाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वह भारतीय निशानेबाजी दल के अभियान की अहम कड़ी होंगी।

शीतल देवी: तीरंदाजी में दोहरी सफलता पर नजर

शीतल देवी ने अपनी प्रतिभा और असाधारण तकनीक से अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी में अलग पहचान बनाई है। विश्व चैंपियन और पैरालंपिक पदक विजेता शीतल के सामने पैरा एशियन गेम्स 2026 में व्यक्तिगत और टीम कंपाउंड स्पर्धाओं में पदक जीतने का लक्ष्य होगा। बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली शीतल देवी अपनी विशिष्ट तकनीक के दम पर दुनिया भर में चर्चा बटोर चुकी हैं। अब उनकी कोशिश महाद्वीपीय मंच पर भी अपनी सफलता को दोहराने की होगी।

हरविंदर सिंह: रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण की चुनौती

पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरविंदर सिंह भारत के प्रमुख पैरा तीरंदाजों में शामिल हैं। उनके अनुभव और पिछले प्रदर्शन को देखते हुए रिकर्व ओपन स्पर्धा में उनसे पदक की उम्मीद होगी। हरविंदर सिंह भारतीय रिकर्व तीरंदाजी दल की अहम कड़ी होंगे। उनके सामने अपने पैरालंपिक प्रदर्शन की लय को बरकरार रखते हुए एशियाई स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने की चुनौती होगी।

भाविना पटेल: टेबल टेनिस में पदक की दावेदारी

टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकीं भाविना पटेल भारतीय पैरा टेबल टेनिस की अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं। क्लास 4 वर्ग में भाविना पटेल से महिला एकल और युगल स्पर्धाओं में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। उनका अनुभव और बड़े मुकाबलों में खेलने की क्षमता भारत की पदक संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी।

प्रमोद भगत: बैडमिंटन में फिर स्वर्ण पर नजर

टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और कई बार के विश्व चैंपियन प्रमोद भगत भारतीय पैरा बैडमिंटन के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल हैं। पैरा एशियन गेम्स 2026 में भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। एसएल3 वर्ग में प्रमोद भगत का अनुभव भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। उनकी कोशिश व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ भारतीय बैडमिंटन अभियान को महाद्वीपीय स्तर पर मजबूत बनाने की होगी।

सुहास यतिराज: SL4 वर्ग में स्वर्ण का लक्ष्य

कई पैरालंपिक रजत पदक जीत चुके और पूर्व विश्व नंबर एक सुहास एल यतिराज फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी क्षमता दिखाने उतरेंगे। पुरुष एकल SL4 वर्ग में सुहास की नजरें स्वर्ण पदक पर होंगी। सुहास यतिराज के अनुभव और उच्च स्तर पर लगातार प्रदर्शन करने की क्षमता के कारण वह भारतीय दल के प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।

निशात कुमार: SL3 बैडमिंटन में स्वर्ण की उम्मीद

पेरिस पैरालंपिक 2024 के स्वर्ण पदक विजेता निशात कुमार को SL3 बैडमिंटन वर्ग में भारत के प्रमुख दावेदारों में गिना गया है। निशात कुमार की मौजूदगी इस वर्ग में भारतीय चुनौती को मजबूत करती है। निशात कुमार से पैरा एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक के लिए दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। उनके सामने अपने पिछले बड़े टूर्नामेंट की सफलता को दोहराने की चुनौती होगी।

सिमरन शर्मा: स्प्रिंट स्पर्धाओं में दोहरे स्वर्ण की उम्मीद

विश्व चैंपियन और पैरालंपिक पदक विजेता सिमरन शर्मा की नजरें पैरा एशियन गेम्स 2026 में छोटी दूरी की दोनों दौड़ों में शानदार प्रदर्शन करने पर होंगी। 100 मीटर और 200 मीटर T12 स्पर्धाओं में सिमरन शर्मा के सामने दोहरे स्वर्ण पदक की चुनौती होगी। नए गाइड रनर के साथ उनका तालमेल भी प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रीति पाल: छोटी दूरी की दौड़ों में पदक की दावेदार

पैरालंपिक में दो कांस्य पदक जीत चुकीं प्रीति पाल भारत की प्रमुख पैरा धाविकाओं में शामिल हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गति और प्रतिस्पर्धी क्षमता का परिचय दिया है। पैरा एशियन गेम्स 2026 में प्रीति पाल की नजरें 100 मीटर और 200 मीटर T35 स्पर्धाओं में पदक जीतने पर होंगी। दोनों रेसों में प्रीति पाल का प्रदर्शन भारत की एथलेटिक्स पदक उम्मीदों के लिहाज से अहम रहेगा।

निषाद कुमार: ऊंची कूद में पदक की मजबूत दावेदारी

लगातार दो पैरालंपिक रजत पदक जीत चुके निषाद कुमार ऊंची कूद में भारत की प्रमुख पदक उम्मीदों में शामिल हैं। निषाद कुमार का पिछला प्रदर्शन बताता है कि वह बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में लगातार प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं। T47 वर्ग में निषाद कुमार की कोशिश इस बार रजत पदक से आगे बढ़कर स्वर्ण पदक जीतने की होगी। ऊंची कूद में उनका प्रदर्शन भारतीय पैरा एथलेटिक्स अभियान के लिए अहम रहेगा।

प्रवीण कुमार: ऊंची कूद में स्वर्ण के दावेदार

पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। T64 वर्ग की ऊंची कूद स्पर्धा में उनसे फिर शीर्ष प्रदर्शन की उम्मीद होगी। प्रवीण कुमार के सामने अपनी पैरालंपिक सफलता को दोहराने की चुनौती होगी। प्रवीण कुमार की तकनीक और बड़े टूर्नामेंटों का अनुभव उन्हें स्वर्ण पदक का मजबूत दावेदार बनाता है।

शरद कुमार: ऊंची कूद में पोडियम पर नजर

पैरालंपिक में रजत और कांस्य पदक जीत चुके शरद कुमार भारत के अनुभवी पैरा एथलीटों में शामिल हैं। पैरा एशियन गेम्स 2026 में उनकी कोशिश ऊंची कूद में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की होगी। T63 वर्ग में शरद कुमार से पदक की उम्मीद होगी। शरद कुमार मरियप्पन थंगावेलु के साथ भारतीय ऊंची कूद अभियान की प्रमुख कड़ियों में शामिल बताए गए हैं।

अजीत सिंह: भाला फेंक में स्वर्ण की चुनौती

पेरिस पैरालंपिक 2024 के रजत पदक विजेता अजीत सिंह F46 वर्ग में भारत की मजबूत पदक उम्मीदों में शामिल हैं। बड़े टूर्नामेंट में पदक जीतने का अनुभव उनके लिए अहम होगा। पैरा एशियन गेम्स 2026 में अजीत सिंह की नजरें रजत पदक से आगे बढ़कर स्वर्ण जीतने पर होंगी। F46 भाला फेंक में उनका प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स दल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

धरमबीर: क्लब थ्रो में स्वर्ण बरकरार रखने की चुनौती

पेरिस पैरालंपिक 2024 के स्वर्ण पदक विजेता और एशियाई रिकॉर्ड धारक धरमबीर पैरा एथलेटिक्स में भारत की प्रमुख ताकत हैं। F51 क्लब थ्रो में उनकी उपलब्धियां उन्हें इस स्पर्धा के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल करती हैं। पैरा एशियन गेम्स 2026 में धरमबीर की नजरें स्वर्ण पदक जीतने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने पर होंगी। धरमबीर के अनुभव और रिकॉर्ड के कारण भारतीय दल को उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

पैरा एशियन गेम्स: हांगझू में 108 पदक जीतकर बनाया था रिकॉर्ड, अब जापान में इतिहास रचने की तैयारी में भारत के 166 खिलाड़ी

हांगझू पैरा एशियन गेम्स में 108 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाला भारत अब जापान में इतिहास रचने उतरेगा। 275 सदस्यीय दल में 166 खिलाड़ी शामिल हैं। एथलेटिक्स के 62 खिलाड़ियों, सिमरन, भाविना पटेल और बैडमिंटन सितारों से पदक की उम्मीद होगी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)