उरी लैंडमाइन ब्लास्ट के शिकार अब देश को दिलाएंगे मेडल, कहानी भारत के बहादुर सैनिकों की

पैरा एशियन गेम्स 2023 के लिए जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है उसमें से कई ऐसे हैं जो कि सेना से जुड़े रहे और हादसे के कारण उनकी जिंदगी पलट गई।

जेएलन स्टेडियम में ट्रायल्स में हिस्सा लेते सोमेश्वर राव (PC-Abhinav Saha Indian Express)

–एंड्रयू एमसन सोमेश्वर राव, होकाटो सेमा और अजय कुमार उन सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सेना से जुड़ने का फैसला किया। वह यह जानते थे कि इस काम में जान का जोखिम है लेकिन उनमें इतना जज्बा था कि कोई डर उसपर हावी नहीं हो सका। देश की रक्षा के लिए जान देने को तैयार इन बहादुर फौजियों के जीवन में एक हादसे ने सब बदल दिया। सोमेश्वर राव, अजय कुमार और होकाटो जम्मू कश्मीर में लैंडमाइन ब्लास्ट का शिकार बने। इन तीनों को अपना पैर गंवाना पड़ा। हालांकि इस हादसे के अलावा तीनों में आज जो एक सामान्य बात है वह यह कि यह तीनों इस साल हांगजो में होने वाले पैरा एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। सोमेश्वर राव हुए थे लैंडमाइन ब्लास्ट का शिकार साल 2011 में सोमेश्वर राव जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में थे। एक रात पहले ही वहां लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद सोमेश्वर अपनी साथियों के साथ इंस्पेकशन के लिए निकले थे। वहां से लौटते हुए ही उनका पैर लैंडमाइन पर पड़ा और ब्लास्ट हो गया। वहां उन्हें अपना बांया पैर गंवाना पड़ा। इस हादसे के बाद वह अपनी जान देना चाहते थे लेकिन अपनी मां के कारण उन्होंने जिंदगी को एक और मौका देने का फैसला किया। इस मौके के कारण ही उनकी पैरा एथलीट लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव दत्ता से उनकी मुलाकात हुई। कर्नल गौरव दत्ता देते हैं ट्रेनिंग इसी तरह घटक प्लाटून के अजय कुमार ने भी लैंडमाइन हादसे में अपना पैर गंवा दिया था। इसके बाद उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया लेकिन यह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह कुछ अलग करना चाहते थे। इसी तरह होकाटो सेमा ने भी अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने का फैसला किया। वह पैरा कमांडो बनना चाहते थे लेकिन एक हादसे ने उनसे उनका पैरा छीन लिया और उनका सपना टूट गया। इन सभी की जिंदगी में खेल वह नया मौका बनकर आया। कर्नल गौरव दत्ता इन सभी का खेल की दुनिया से ताररूफ कराया और आज यह सभी देश के लिए मेडल लाने की तैयारी में हैं। Also Read IND vs WI Playing 11: इन खिलाड़ियों को परखेंगे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, ये हो सकती है भारत-वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे यह खिलाड़ी सोमेश्वर राव ने शुरुआत ब्लेड रनर के तौर पर की थी लेकिन अब वह लॉन्ग जंप इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगलवार को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में हुए ट्रायल्स के बाद उन्होंने एशियन गेम्स का टिकट कटाया है। उनके अलावा इस इवेंट में सोलाइ राज और उन्नी रेणु भी लॉन्ग जंप में हिस्सा लेंगे। अजय कुमार और जसबीर सिंह 400 मीटर में, होकाटो सेमा, सोमन राणा और वीरेंद्र शॉटपुट इवेंट में हिस्सा लेंगे।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram