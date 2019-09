Papua New Guinea vs Namibia 1st T20 Dream11 Team Prediction: इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन

Papua New Guinea vs Namibia Playing 11: इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

Papua New Guinea vs Namibia, PNG vs Nam 1st T20 Dream11, Playing 11 Team Prediction: पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया के बीच खेली जा रही दो मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच आज यानी कि 24 सितंबर को खेला जाना है। ये मुकाबला सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क फ्लोरिडा में खेला जाएगा। दोनों टीमों की कोशिश होगी कि वो जीत के साथ इस सीरीज का आगाज करें।

नामीबीया की बात करें तो उसने लगातार तीन मुकाबलों में अभी जीत हासिल की थी जब उसका मुकाबला यूनाइटेड स्टेट के साथ था। ऐसे में वो शानदार लय में दिख रही है। देखना होगा कि आखिर दोनों टीमें किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती हैं।

दोनों टीमें इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं..

पापुआ न्यू गिनीः टोनी उरा, गौड़ी टोका, असद वाला (सी), चार्ल्स अमिनी, चाड सॉपर, लेगा सियाका, किपलिन डोरिगा (डब्ल्यूके), हिर्री हिरी, नॉर्मन वनुआ, जेसन किला, नोसा पोकाणा

नामीबियाः स्टीवन बार्ड, कार्ल बीरकेनस्टॉक, जेपी कोट्ज़े, गेरहार्ड इरास्मस (सी), क्रेग विलियम्स, जे जे स्मिथ, ज़ेन ग्रीन (डब्ल्यूके), ज़ीवागो ग्रोएनवाल्ड, क्रिस्टी विल्ज़ेन, जान राइलिनक, बर्नार्ड शोल्टज़।