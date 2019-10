पापुआ न्यू गिनी (PNG) ने रविवार को इतिहास रच दिया। उसने अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup) के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह पहली बार वर्ल्ड कप में खेलने उतरेगी। उसने टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर (ICC Mens T20 World Cup Qualifier 2019) के ग्रुप ए 38वें मैच में केन्या को 45 रनों से हराकर वर्ल्ड कप का टिकट पक्का किया। पापुआ न्यू गिनी के अलावा आयरलैंड (Ireland) की टीम ने भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टी20 वर्ल्ड कप अगले साल ऑस्ट्रेलिया में 8 अक्टूबर से 15 नवंबर तक खेला जाएगा।

पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि एक समय वह 19 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद उसने बॉलिंग ऑलराउंडर नॉर्मन वानुआ के अर्धशतक की बदौलत 19.3 ओवर में 118 रन बनाए। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मैच में केन्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। एक समय उसका यह फैसला सही भी साबित होता दिख रहा था।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पापुआ न्यू गिनी का शुरुआती बल्लेबाजी क्रम ढह गया। 15 रन के भीतर उसकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। 4 ओवर की आखिरी गेंद पर किपलिन डोरिगा भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय तक टीम के खाते में महज 19 रन जुड़े थे। इसके बाद सेसे बाऊ स्कोर को 96 रन तक ले गए। वे 17 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। नॉर्मन वानुआ ने 48 गेंद पर 54 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 2 छक्के जड़े। केन्या की ओर से इमानुएल बुंडी ने 18 रन देकर 4 विकेट लिए।

The moment PNG qualified for the #T20WorldCup! Look how much it means to them! pic.twitter.com/F2PM64vAcn — T20 World Cup (@T20WorldCup) October 27, 2019

“For them to achieve this is pretty special.” Emotional and elated in equal measure, PNG’s coach and captain Joe Dawes and Assad Vala spoke to @NatalieGermanos moments after their qualification for the #T20WorldCup was secured. pic.twitter.com/VtmbQEEkGY — T20 World Cup (@T20WorldCup) October 27, 2019

Such an emotional day. All for the glory of our country Papua New Guinea!! https://t.co/gH0Moe1Fjb — Charles Jordan Amini (@CJAmini) October 27, 2019

लक्ष्य का पीछा करने उतरी केन्या की शुरुआत खराब रही। उसका पहला विकेट महज 3 रन के स्कोर पर गिरा। हालांकि, इसके बाद इरफान करीम और कोलिंस ओबुया ने दूसरे विकेट के लिए 37 रन जोड़े। टीम का स्कोर जब 40 रन था, तब इरफान 29 रन बनाकर आउट हो गए। इरफान के आउट होने के बाद अमन गांधी को छोड़कर पूरी टीम आया-राम, गया-राम हो गई। अमन ने 25 गेंद पर 14 रन बनाए। इरफान की जगह आए रूशब पटेल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। केन्या के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। पापुआ न्यू गिनी की ओर से नॉर्मन वानुआ ने 19 रन देकर 2 विकेट लिए। उनके अलावा नोसानिया पोकान ने 21 और कप्तान असद वाला ने 7 रन देकर 3-3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। डेमियन रावू ने 14 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए।

