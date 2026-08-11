बिहार के पूर्णिया विधानसभा के विधायक पप्पू यादव और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन के बेटे सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026) में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान ने लगातार 4 पारियों में 4 अर्धशतक ठोक दिए हैं। सार्थक ने मंगलवार (11 अगस्त) को वेस्ट दिल्ली लॉयंस के खिलाफ 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 30 गेंद पर 57 रन ठोके और 147 रन के लक्ष्य को काफी आसान बना दिया।

सार्थक रंजन ने वैभव कंडपाल के साथ पहले विकेट के लिए 10.2 ओवर में 106 रन जोड़े। वैभव ने 43 गेंद पर नाबाद 64 रन बनाए। दोनों की पारियों के दमपर नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली। सिर्फ 14.2 ओवर में 147 का लक्ष्य हासिल कर लिया।

सार्थक रंजन का प्रदर्शन

सार्थक रंजन ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ टूर्नामेंट में अपनी पारी में 39 गेंद पर 64 रन बनाए थे। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 164.10 है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ सार्थक ने 50 गेंद पर 95 रन बनाए। उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके लगाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 190 का था।

सार्थक रंजन के नाम सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

सार्थक रंजन ने नई दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ 43 गेंद पर 65 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 151.16 का रहा। उन्होंने 4 पारियों में 70.25 के औसत से 281 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक 173.46 का है। सार्थक फिलहाल डीपीएल के इस सत्र में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर वाले खिलाड़ी हैं।

DPL में यश ढुल ने काटा गदर

यश ढुल ने डीपीएल में 7 मैच की 7 पारियों में 58.63 के औसत और 205.42 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए हैं। इनमें 26 चौके और 28 छक्के लगाए हैं। उन्होंने बाउंड्री से 227 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।