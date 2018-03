VIDEO: रेफरी का फैसला पसंद नहीं आया तो मैदान पर बंदूक लेकर पहुंच गया टीम का मालिक

ग्रीक सुपरलीग में रविवार को पीएओके सलोनिका और एईके एथेन के बीच खेला गया मैच विवाद होने के कारण रद्द कर दिया गया है। रेफरी के एक फैसले से पीएओके के अध्यक्ष और टीम के मालिक इवान सैविडिस इतना नाराज हो गए कि वह मैदान में बंदूक लेकर पहुंच गए। दरअसल, 11 मार्च को टुम्बा स्टेडियम में खेले गए मैच के 90वें मिनट में पीओएके की ओर से एक गोल किया गया, जिसे रेफरी ने खारिज कर दिया। रेफरी के फैसले से इवान काफी नाराज हो गए। वह रेफरी से सवाल जवाब करने के लिए गुस्से में अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मैदान के अंदर आ गए। उस वक्त इवान के पिछले पॉकेट में बंदूक रखी हुई थी, हालांकि उन्होंने रेफरी से बहस करने के दौरान बंदूक पॉकेट से नहीं निकाली, लेकिन उनके तीखे तेवर देखकर एईके एथेन की टीम सुरक्षा कारणों से मैदान के बाहर चली गई और वापस ही नहीं आई।

एईके के अधिकारियों ने इवान के ऊपर रेफरी को धमकाने का आरोप लगाया। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि इवान ने एईके के ऑपरेशन मैनेजर को भी धमकी दी। एईके का कहना है कि इस मामले में वह फीफा (FIFA) और यूईएफए को शिकायत करेंगे। वहीं फीफा का कहना है कि उसे इस घटना की जानकारी है और वह इस तरह के बर्ताव की कड़ी निंदा करते हैं।

| A wild turn of events in the Superleague! League contenders PAOK had a game-clinching goal ruled offside vs. Masoud Shojaei's AEK Athens. The game was suspended after a pitch invasion.

Incredibly, the PAOK president brandished his gun to protest the decision!

