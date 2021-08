लॉर्ड्स में शतक से चूके रोहित शर्मा, आउट होते ही फैंस संजय मांजरेकर को इस वजह से करने लगे ट्रोल

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुक़ाबला लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 83 रन ठोके। लेकिन वे मात्र 17 रन से विदेशी सरजमीं पर अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गये।

बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रोहित इंग्लिश गेंदबाज जेम्स एंडरसन की एक इन स्विंग गेंद पर बोल्ड हो गए। रोहित के आउट होते ही यूजर्स सोशल मीडिया पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर पर नाराज़ होने लगे। लोगों ने उन्हें ‘पनौती’ बताते हुए चुप रहने की नसीहत देने लगे। एक यूजर ने लिखा “जब रोहित शतक के करीब पहुंच रहे थे। तभी संजय मांजरेकर तारीफ करने लगे और वह आउट हो गए।”

एक अन्य यूजर ने लिखा “मैं सोच रहा था कि रोहित शर्मा इतना बेहतरीन खेल रहे थे फिर आउट कैसे हो गए। तभी मैंने देखा कि कमेंट्री संजय माजरेकर कर रहे हैं। ये तो होना ही था।” एक यूजर ने लिखा “क्या पारी खेली है रोहित भाई। लेकिन ये पनौट संजय माजरेकर ने अपनी तारीफ कर दी और आप आउट हो गए।”

Sanjay Manjrekar should go mute for few mins to let KL Rahul reach 100. Silence is golden. Idiot had his curse jinx Rohit’s 100. — PS (@nomad_indian) August 12, 2021

i was thnkn Rohit Sharma was playing so well how d hell did he miss tht ball,

Then came to knw Sanjay Manjrekar was on d mic. pic.twitter.com/8FPIrsIMLJ — subin (@Being_Subin) August 12, 2021

Rohit Sharma, Well played!

Meanwhile, Fans to Sanjay Manjrekar ! pic.twitter.com/iDLLc0o1k5 — Sathya (@Sathya46817012) August 12, 2021

Sanjay Manjrekar starts talking up Rohit Sharma and he gets bowled.

And I was like, kyon panwati laga raha hai. — Rashmi Singh Chauhan (Follow back) (@rashmiSing200) August 12, 2021

इस मैच में रोहित ने लॉर्ड्स की चुनौतीपूर्ण पिच पर अच्छी इंग्लिश गेंदबाजी का संभल कर सामना किया और एक बार सेट होने के बाद उन्होंने कई बड़े शॉट्स भी खेले। उन्होंने 145 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल है।

लोकेश राहुल के साथ मिलकर उन्होंने पहले विकेट के लिये 126 रन जोड़े। यह लार्ड्स पर भारत की तरफ से पहले विकेट के लिये तीसरी और 1974 के बाद पहली शतकीय साझेदारी है। राहुल ने 248 गेंदों पर 12 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 127 रन बनाये हैं।