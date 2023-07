Viral Video में पलाश मुछाल ने स्वीकार किया स्मृति मंधाना का प्रपोजल, Live कंसर्ट में कहा- I Love You Too…

पलाश मुछल ने वायरल वीडियो में स्मृति मंधाना के प्रपोजल को स्वीकार किया है। फोटो सोर्स- smritipalash18/Smriti Insta

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना का नाम काफी समय से म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछल के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को कई बार एकसाथ देखा भी गया है और दोनों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक-दूसरे की फोटोज भी हैं, जिसमें दोनों एकसाथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दोनों के अफेयर की चर्चाओं के बीच अभी तक दोनों ने ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इनके रिश्ते पर मुहर लगा रहा है। पलाश ने रिश्ते पर लगाई मुहर इंस्टाग्राम पर smritipalash18 नाम के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जो कि पलाश मुछल के लाइव कॉन्सर्ट का है। इस वीडियो में पलाश को मंच से अपने प्यार का इजहार करते हुए देखा जा सकता है और पलाश ने यह प्यार का इजहार किसी और के लिए नहीं बल्कि स्मृति मंधाना के लिए किया है। वायरल वीडियो में पलाश ने स्मृति के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए कहा है, ‘I Love You To Smriti’ स्मृति ने पहले किया पलाश को प्रपोज वायरल वीडियो में पलाश ने स्मृति को अपनी गर्लफ्रेंड भी बताया और एक गाना भी डेडिकेट किया। वायरल वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन भी दिया गया है। कैप्शन में लिखा है, “मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि पलाश ने स्मृति का नाम लिया है। आखिरकार 4 साल लंबे रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया गया। पलाश ने कहा आई लव यू टू यानि कि स्मृति ने पहले पलाश को आई लव यू कहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया है मुझे वह पसंद आया।” View this post on Instagram A post shared by PALRITI ??? (@smritipalash18) स्मृति के जन्मदिन पर बांग्लादेश पहुंच गए थे पलाश! बता दें कि स्मृति और पलाश के बीच अफेयर की चर्चा कुछ दिनों से ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी। हाल ही में दोनों की अलग-अलग तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसका बैकग्राउंड पूरी तरह से एक था। दोनों की यह फोटो लंदन में एशेज के मैच की थी। इससे पहले 18 जुलाई को स्मृति ने अपना जन्मदिन बांग्लादेश में मनाया था। उस समय खबरें आई थीं कि पलाश भी बांग्लादेश पहुंच गए थे।

