पाकिस्तान के घरेलू नेशनल टूर्नामेंट टी20 कप में शुक्रवार को हुए मुकाबले में बल्लेबाज खुशदिल शाह ने नया कीर्तिमान बना दिया। खुशदिल ने साउदर्न पंजाब की टीम की ओर से खेलते हुए सिंध के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक लगा कर रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज खुशदिल शाह ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया। अपनी इस पारी में खुशदिल ने 8 चौके और 9 छक्के लगाए।

खुशदिल ने 8 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। शाह अब सबसे तेज शतक लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड अहमद शहजाद के नाम दर्ज था। शहजाद ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलते हुए 40 गेंद में शतक जड़ा था। अपने इस शतक के साथ टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक के मामले में भी वे संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर आ गए हैं। खुशदिल ने भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर और न्यूज़ीलैंड के मार्टिन गुप्टिल की बराबरी कर ली है। ये तीनों बल्लेबाज भी 35 गेंद में शतक जड़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में क्रिस गेल का नाम सबसे ऊपर दर्ज है। गेल ने मात्र 30 गेंदों का सामना कर शतक जड़ा था। यह रिकॉर्ड गेल ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की ओर से खेलते हुए खेलते पुणे के खिलाफ बनाया था। इस मैच में उन्होंने 175 रन की पारी खेली थी। दूसरे स्थान पर ऋषभ पंत का नाम है, जिन्होंने 32 गेंदों पर शतक जड़ा हुआ है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स भी 34 गेंद पर शतक लगा चुके हैं।

Remarkable win! So happy to have crossed the line as team chasing a high total. Top knock by @HussainTallat12 & Dilbar Hussain’s crucial cameo secured @southern_punjab much needed victory.

in a winning cause is always special feelings! Allhamdolillah for match winning knock! pic.twitter.com/osR41eoZMO

— Khushdil Shah (@KhushdilShah_) October 9, 2020