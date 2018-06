अंपायर ने दिया आउट तो भड़का यह क्रिकेटर, गुस्से में तोड़ डाली ड्रेसिंग रूम की खिड़की

पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से मात देकर सीरीज पर अपनी बढ़त बना ली है। हालांकि, दूसरे मैच में टीम का जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के खिलाड़ी फवाद आलम क्लब क्रिकेट में अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, सील्थ्रोंन क्रिकेट क्लब और क्लोन क्रिकेट क्लब के बीच मैच के दौरान आउट दिए जाने से नाराज फवाद आलम ने ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ दिया। बीडीक्रिक टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैदान पर आने में देरी के कारण अंपायर ने फवाद को आउट करार दिया, जिसके बाद उन्होंने इस शर्मनाक घटने को अंजाम दिया। क्रिकेट नियम के अनुसार अगर कोई बल्लेबाजी साथी खिलाड़ी के आउट होने के बाद दिए हुए समय पर मैदान पर बल्लेबाजी करने नहीं उतरता तो वह कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है। इसके तहत वह खिलाड़ी आउट करार दे दिया जाता है। फवाद आलम के साथ इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

लंक्शायर क्रिकेट लीग के इस मुकाबले में अंपायर ने आलाम को टाइम आउट के तहत आउट करार दे दिया। अंपायर के इस फैसले से फवाद बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने गुस्से में आकर ड्रेसिंग रूम के खिड़की का कांच तोड़ दिया। एक क्रिकेट फैन ने इस तस्वीर को ट्वीटर पर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। क्रिकेट नियम के मुताबिक आउट होने के तीन मिनट के दौरान ही अगले बल्लेबाज को क्रिज पर आना था, लेकिन फवाद 3 मिनट बाद मैदान पर आए। इसके बाद बिना खेले ही अंपायर ने उन्हें पवेलियन भेज दिया।

Well batted pro, so @Clitheroe_CC pro gets timed out so smashed @ColneCricket window @lancs_league well batted, weren’t extaclty gunna win was we pic.twitter.com/tKdOCsp7H3

— jack mansfield @jackmansfield19) June 1, 2018