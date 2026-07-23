पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने दिल्ली में हो रहे राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। कनेरिया ने केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए कहा कि पूरे भारत में हाल ही में छात्रों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान का हिस्सा हैं।

कथित NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि इन विरोध-प्रदर्शनों के कारण संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी साथ ही पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई।

दानिश कनेरिया ने पीएम मोदी का किया समर्थन

दानिश कनेरिया ने भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का कहना है कि विपक्ष के नेतृत्व वाले कई विरोध प्रदर्शनों का तरीका एक जैसा होता है, जिसमें शासन से जुड़े मुद्दों को उठाने के बजाय सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीकों पर हमला किया जाता है।

कनेरिया ने एक्स पर लिखा कि मैं परेशान हूं क्योंकि भारत में हर विरोध प्रदर्शन की स्क्रिप्ट एक जैसी लगती है। 1. भगवान राम को अपशब्द कहना। 2. भारत माता को अपशब्द कहना। 3. पीएम मोदी को अपशब्द कहना। 4. पीएम मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द कहना। 5. ब्राह्मणों को अपशब्द कहना। 6. हिंदुत्व को अपशब्द कहना।

I am disturbed because every protest in India seems to have the same script.



1. Abuse Lord Ram.



2. Abuse Bharat Mata.



3. Abuse PM Modi.



4. Abuse PM Modi’s late mother.



5. Abuse Brahmins.



6. Abuse Hindutva.



No discussion.



No solutions.



Only slogans, abuse, and chaos.



The… — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) July 22, 2026

दानिश कनेरिया ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने वाले दल राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ नेता दूसरे देशों जैसी राजनीतिक अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चर्चा नहीं। कोई समाधान नहीं। सिर्फ नारे, गाली-गलौज और अफरा-तफरी। विपक्ष को शायद यह गलतफहमी है कि एक दिन वे भारत में भी नेपाल जैसे हालात पैदा कर पाएंगे।

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