पाकिस्तानी क्रिकेटर को इनाम में मिली बाइक, बोला- मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं…

वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने कराची में आयोजित तीन टी20 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। वेस्टइंडीज की ओर से इस सीरीज में 4 अनकैप्ड प्लेयर खेल रहे थे। वहीं टीम भी खासा अनुभवी नहीं थी। इसका खामियाजा वेस्टइंडीज को पूरी सीरीज भुगतना पड़ा। टूर्नामेंट में ‘मैन ऑफ द सीरीज’ रहे बाबर आजम ने तीन मैचों में 165 रन बनाए। उन्होंने दूसरे मुकाबले में 58 गेंदों पर नाबा 97 रन जड़े थे, जिसके चलते वह मैन ऑफ द मैच भी रहे।

सीरीज के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में नवाजे जाने पर बाबर आजम को इनाम में बाइक दी गई। उन्होंने इसे लिया और फोटो भी खिंचवाई लेकिन घर ले जाने से मना कर दिया। जब उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई, तो उन्होंने बताया कि “मैं लाहौर में बाइक नहीं ले जा सकता… क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।”

This Man of the Series award is for Pakistan, especially for Karachi and #KarachiWale. You guys were brilliant.@westindies Thanks for touring Pakistan. It was a great privilege to have you guys here. Can’t wait to welcome more teams in our peaceful country. #PakistanZindabad pic.twitter.com/Hr33Ba6iKt

— Babar Azam (@babarazam258) April 3, 2018