पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक 5 मैच खेले हैं। इनमें से उसे सिर्फ एक में जीत मिली है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है। वह अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। ऐसे घटिया प्रदर्शन से उसके फैन्स नाराज हैं। वे 16 जून को भारत के हाथों मिली हार को भी अब तक पचा नहीं पा रहे हैं। इसका खामियाजा पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद को भुगतना पड़ा। उनकी टीम के एक प्रशंसक ने मॉल में उनसे सरेआम बदतमीजी की। हालांकि, सोशल मीडिया पर काफी लानत मलानत होने पर इस व्यक्ति ने पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद से माफी मांगी है।

सरफराज अहमद अपने बच्चे के साथ शॉपिंग करने के लिए इंग्लैंड के एक मॉल में गए थे। वहां पर एक फैन ने उन्हें अपशब्द कहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है, ‘भाई, भाई आप सुअर की तरह इतने मोटे क्‍यों हो? आपने पाकिस्‍तान का नाम खूब रोशन किया है। आप सुअर जैसे मोटे हो कम डाइट लिया करो।’ हालांकि, इसके बाद भी सरफराज ने कुछ नहीं बोले। वे उस फैन की बातों को नजरअंदाज करके आगे निकल गए।

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल यूजर्स सरफराज के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने इतनी अभद्रता करने के बावजूद सरफराज के कूल रहने की प्रशंसा की है। यूजर्स ने लिखा है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, इसके शिक्षा मां से मिलती है। सोशल मीडिया पर काफी लानत मलानत होने के बाद इस व्यक्ति ने ट्वीट कर माफी मांगी। उसने कहा, ‘मैं भी एक पाकिस्तानी हूं। मुझे नहीं पता यह वीडियो कैसे अपलोड हो गया। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगता हूं।’

हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब सरफराज के साथ फैन्स ने बदतमीजी की हो। भारत के खिलाफ मैच के बाद भी फैन्स ने बीच मैदान पर ही सरफराज की फिटनेस पर सवाल उठाए थे। वे सरफराज अहमद को ‘मोटा- मोटा सरफराज’ कह रहे थे। पाकिस्तान को 23 जून को लार्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच खेलना है। इसके लिए पाकिस्तान मैनचेस्टर से लार्ड्स पहुंच चुकी है।

Power of Social Media, The guy who misbehaved with Sarfaraz Ahmed, makes an apology. Thank you @WaseemBadami @javerias @WasayJalil @AamirLiaquat @AhmedRazaQadri @Mustafa_Chdry @newspaperwallah @saurabh_42 for helping me in spreading this video. Should he be forgiven now? pic.twitter.com/vGAbT742ds

— Syed Raza Mehdi (@SyedRezaMehdi) June 21, 2019