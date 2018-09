इस मामले में विराट कोहली से भी आगे निकल गए हैं बाबर आजम

पाकिस्तान ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के ग्रुप-ए के अपने पहले मैच में रविवार (16 सितंबर, 2018) को हांगकांग को आठ विकेट से हरा दिया। दो बार की चैम्पियन पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करते हुए हांगकांग को 37.1 ओवर में 116 रन पर ढेर कर दिया और फिर 23.4 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज इमाल-उल-हक ने 69 गेंदों की नाबाद पारी में तीन चौके और एक छक्के की मदद से सर्वाधिक नाबाद 50 रन बनाए। उनका वनडे में यह पहला अर्धशतक है। इमाम के अलावा बाबर आजम ने 36 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की बदौलत 33 बनाए। बाबर आजम ने मैच में 33 रनों की पारी के साथ ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। वह इतिहास के ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 45 इनिंग में 2000 रनों का आंकड़ा पार किया हो। खास बात यह है कि इस मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली बहुत पीछे हैं।

Only Hashim Amla has reached 2000 ODI runs in fewer innings than Babar Azam https://t.co/1gR2UdPMZU #PAKvHK #AsiaCup2018 pic.twitter.com/m4eqtxO9Ef

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 16, 2018