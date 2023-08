AFG vs PAK: अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ कर वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा पाकिस्तान, जानें भारत की स्थिति

पाकिस्तान की टीम एशिया कप में वनडे रैंकिंग की नंबर-1 टीम बनकर पहुंचेगी। टूर्नामेंट जीतने पर टीम शीर्ष पर रहकर वर्ल्ड कप खेलने आएगी।

अफगानिस्तान को हराकर पाकिस्तान की टीम वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर। (फोटो - ICC)

एशिया कप 2023 से पहले अफगानिस्तान का 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने शनिवार, 26 अगस्त 2023 को आर प्रेमदासा स्टेडियम में अफगानिस्तान को 59 रनों से हराकर आखिरी वनडे भी जीत लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। इसके साथ ही पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया को दूसरे स्थान पर। बाबर आजम की अगुआई वाली टीम अगर एशिया कप 2023 जीत लेती है तो वह वर्ल्ड कप तक शीर्ष पर बनी रहेगी। पाकिस्तान का 118.48 रेटिंग प्वाइंट और ऑस्ट्रेलिया का 118 रेटिंग अंक है। भारत तीसरे स्थान पर है। उसके 113 रेटिंग अंक हैं। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के बीच 110 रन की साझेदारी कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के बीच 110 रन की साझेदारी की और पाकिस्तान की टीम को 268 के स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम-उल-हक 13 ओवर तक पवेलियन लौट गए। बाबर 86 गेंद पर 60 रन और रिजवान 79 गेंद पर 67 रन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इसके अलावा अगहा सलमान ने 31 गेंद पर नाबाद 38 और मोहम्मद नवाज ने 25 गेंद पर 30 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से गुलाबदीन नैब और फरीद अहमद ने 2-2 विकेट लिए। फजहलक फारूकी, मुजीब उर रहमान और राशिद खान ने 1-1 विकेट लिए। Also Read Asia Cup: एशिया कप में सफलतापूर्वक रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम, कोहली इस नंबर पर पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ ने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी। अशरफ ने पिछले मैच के शतकवीर रहमानुल्लाह गुरबाज का विकेट लेकर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया। इसके बाद स्पिनर शादाब खान और मुहम्मद नवाज ने मोर्चा संभाला औरऔर 33वें ओवर की शुरुआत में अफगानिस्तान की टीम का स्कोर 97/7 हो गया। मुजीब उर रहमान ने 26 गेंद पर अर्धशतक जड़ा इसके बाद मुजीब उर रहमान ने बल्लेबाज की भूमिका निभाई और 26 गेंद पर तेज अर्धशतक लगाया। यह किसी भी अफगान खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे तेज वनडे अर्धशतक था। जिस समय मुजीब हिट विकेट आउट हुए अफगानिस्तान ने 199 रन बना लिए थे। मुजीब की 37 गेंद में 64 रन की पारी के बाद अफगान टीम ने सिर्फ 10 रन और जोड़े और 48.4 ओवर में 209 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मैच और इमाम-उल-हक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

