Pakistan vs Zimbabwe: सलामी बल्लेबाज फखर जमां ने 20 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे वनडे में नाबाद 210 रन खेली। इसके साथ ही वह वनडे मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इस पारी में पाकिस्तान ने और भी रिकार्ड बनाए, टीम ने बुलावायो में पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल एक विकेट गंवाकर 399 रन का स्कोर खड़ा किया। जमां ने अपने करियर का तीसरा वनडे शतक और सीरीज में दूसरा सैकड़ा जड़ा। उन्होंने 156 गेंद का सामना करते हुए नाबाद 210 रन की पारी के लिये 24 चौके और पांच छक्के जड़े।

फखर जमां की इस पारी ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को काफी प्रभावित किया। अफरीदी ने ट्वीट करते हुए लिखा- शानदार परफॉर्मेंस फखर जमां! आप विश्व स्तरीय ओपनर बन रहे हैं।

No Confidence Motion in Lok Sabha LIVE: राहुल गांधी के आरोप पर बोला फ्रांस- राफेल पर नहीं दे सकते ब्यौरा, नियम अभी भी लागू

Brilliant performance Fakhar Zaman! You’re turning into a world-class opener. Richly deserved, champion in the making. #ZIMVPAK

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) July 20, 2018