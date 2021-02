पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है। मैच के चौथे दिन एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर सभी हंसने लगे। दरअसल, मैदान में एक बिल्ली पहुंच गई थी। उसे भगाने के लिए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अजहर अली दौड़ने लगे। इसे कैमरे में कैद कर लिया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है।

जब अजहर अली बिल्ली को पकड़ने के लिए पीछे-पीछे भाग रहे थे तो पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने उनकी टांग खिंचाई की। रिजवान ने मजाकिया तौर पर जोर से कहा, ‘‘अज्जू भाई टेस्ट नहीं किया, बबल में नहीं है यह।’’ रिजवान के कहने का मतलब था कि बिल्ली बायो-बबल में नहीं थी। उसका कोरोना टेस्ट भी नहीं हुआ है। रिजवान ने इस टेस्ट में शतक लगाया है। टेस्ट क्रिकेट में यह उनकी पहली शतकीय पारी है। रिजवान ने दूसरी पारी में नाबाद 115 रन बनाए थे।

A cat appears on the boundary edge. Azhar Ali starts to chase it off the ground – Mohammad Rizwan to Azhar Ali “don’t chase it, it’s not been tested and is not in our bubble” #PAKvSApic.twitter.com/DmwsJHJdMV

— Mazhar Ali (@mazhar5ali) February 7, 2021