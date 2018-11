Pakistan vs New Zealand 2nd T20 Live Cricket Score: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड।

Pak vs NZ 2nd T20 Live Cricket Score Streaming Online, Pakistan vs New Zealand Live Cricket Score Streaming: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के बीच 2 नवंबर को टी20 सीरीज का दूसरा मैच दुबई में खेला जाना है। पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर श्रृंखला में 1-0 से लीड बना रखी है। ऐसे में सीरीज में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड को ये मैच हर हाल में बचाना होगा। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद हफीज के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को दो रन से जीत दर्ज की थी। टी- 20 में पाकिस्तान की यह लगातार सातवीं जीत रही। पाकिस्तान ने बुधवार रात खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 10 रन के अंदर ही दो विकेट गंवाने के बाद हफीज (45) और आसिफ अली (24) ने तीसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदार की थी।

दोनों ही टीमों को खेल के सभी क्षेत्रों में और अधिक निखार लाने की जरूरत है। पिछले मैच में भले ही न्यूजीलैड को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने लगभग बराबरी का प्रदर्शन किया था।