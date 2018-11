पाकिस्तान ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 10 नवंबर को न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया। हालांकि इस मैच में सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक को बल्लेबाजी के दौरान सिर में गेंद लगने के बाद अस्पताल ले जाना पड़ा। इमाम जब 16 रन बनाकर खेल रहे थे तब तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद उनके हेलमेट की ग्रिल पर लगी, जिससे उन्हें चक्कर आने लगे और वह मैदान पर गिर गए। उनकी आंखें बंद थी लेकिन यह बल्लेबाज होश में था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालांकि कहा कि स्कैन से पता चलता है कि खिलाड़ी को कोई चोट नहीं लगी।

पीसीबी ने ट्वीट किया, ‘‘इमाम उल हक के सभी स्कैन सही आए हैं। वह टीम से जुड़ेंगे और टीम फिजियो की निगरानी में रहेंगे।’’ पाकिस्तान ने तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी और सलामी बल्लेबाज फखर जमां के अर्धशतक से जीत दर्ज करते हुए श्रृंखला 1-1 से बराबर की। शाहीन ने 38 रन देकर चार विकेट चटकाए जिससे न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में नौ विकेट पर 209 रन ही बना सकी।

