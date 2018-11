Pakistan vs New Zealand 2nd ODI Live Cricket Score: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड। (Photo Courtesy: PCB)

Pak vs NZ 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online, Pakistan vs New Zealand Live Cricket Score Streaming: न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 नवंबर को अबु धाबी में खेला जा रहा है। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर 14 रन बना लिए हैं। बता दें कि टी-20 सीरीज के तीनों मुकाबले में मिली करारी शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने पहले वनडे में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 47 रनों का करारी शिकस्त दी थी। वहीं इस मैच के हीरो रहे ट्रेंट बोल्ट ने शानदार हैट्रिक लेकर सभी का दिल जीता था। वहीं अब इस दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि वो इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करे।

वनडे प्रदर्शन की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड के सामने पाक हमेशा फीका रहा है, यह लगातार 11वीं हार है ऐसे में निश्चित रूप से सरफराज की टीम चाहेगी कि वो इस हार के सिलसिले से बाहर निकले। वहीं, सीरीज के लिहाज से बेहद अहम इस मुकाबले में दोनों टीमें खास रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहेंगी।