पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच 26 सितंबर को सुपर-4 का निर्णायक मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस मुकाबले में पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज अहमद ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की नकल करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह विफल हो गए।

सुपर-4 में 21 सितंबर को भारत-बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मैच के 10वें ओवर में रवींद्र जडेजा बैक-टू-बैक दो बाउंड्री खा चुके थे। ऐसे में धोनी कप्तान रोहित शर्म के पास आए और उन्हें शिखर धवन को स्लिप से स्क्वायर लेग में लगाने को कहा। धोनी का ये पैंतरा काम कर गया और शाकिब अगली ही गेंद पर अपना कैच धवन को थमा बैठे।

There are many reasons why Thala MS Dhoni will always remain the Boss till he plays, here is just one. pic.twitter.com/skgd2ybrIP

— LOLendra Singh (@LOLendraSingh) September 22, 2018