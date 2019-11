Pakistan vs Australia (PAK vs AUS) 3rd T20 Live Cricket Score Streaming Online: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शुक्रवार को खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने 15 रन के भीतर 2 विकेट गंवा दिए थे।

पाकिस्तान की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त करने की होगी। पाकिस्तान को अगर इस मैच को जीतना है तो टीम के सलामी बल्लेबाज फखर जमान का रन बनाना बेहद जरूरी है। फखर इस सीरीज में अभी तक कुछ खास नहीं कर सकें हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया 2-0 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी।

Pakistan vs Australia 3rd T20 मैच Sony Six और Sony Six HD पर देखा जा सकता है। इसके अलावा मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग Sony LIV एप पर होगा। जबकि मैच की ताजा जानकारी के लिए आप Jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।