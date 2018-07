Pakistan vs Australia T20 Live Cricket Streaming, pak vs aus Live Score: दोनों टीमों की कोशिश जीत हासिल करने की।

Pakistan vs Australia 1st T20 Live Cricket Score Streaming, Pak vs Aus Live Cricket Score Streaming, Sony Liv Live Cricket, Sony Six, PTV Sports Live Cricket: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्राई सीरीज का दूसरा टी-20 मुकाबला सोमवार को खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी शोएब मलिक ने टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 2000 रन पूरे कर लिए हैं। वह यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। 36 साल के मलिक ने अपने 99वें टी-20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 त्रिकोणीय सीरीज के पहले मैच में 37 रन की नाबाद पारी के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया। मलिक ने इस मैच में 24 गेंद पर दो चौक और एक छक्का लगाया।

मलिक के अब टी-20 मैच में 31.65 के औसत के 2026 रन हो गए हैं और इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुपटिल 75 मैचों में 34.40 के औसत से 2271 रनों के साथ शीर्ष पर हैं। गुपटिल के टीम साथी और पूर्व सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन मैक्लम 71 मैचों में 35.66 के औसत से 2140 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच Sony six और Sony Six HD पर अंग्रेजी में देखे जा सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv पर उपलब्ध रहेगी।

भारतीय कप्तान विराट कोहली टी-20 में सर्वाधिक रनों बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। कोहली ने अब तक 59 मैचों में 48.58 की औसत से 1992 रन बनाए हैं। वहीं भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 81 मैचों में 31.43 के औसत से 1949 रनों के साथ पांचवें नंबर पर हैं।

