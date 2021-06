पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) 2021 के 17वें मैच में करिश्माई स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) भले ही हैट्रिक लेने से चूक गए, लेकिन उनकी बलखाती गेंदों के आगे पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi) के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। सानिया मिर्जा (Sania Mirza) के पति शोएब मलिक (Shoaib Malik) की तूफानी पारी बेकार हो गई और लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) टूर्नामेंट की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गए।

राशिद खान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। गुरुवार यानी 10 जून की रात अबुधाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेले गए इस मैच में वहाब रियाज (Wahib Riyaz) की अगुआई वाली पेशावर जाल्मी (Wahab Riaz) ने टॉस जीता और लाहौर कलंदर्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 170 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पेशावर जाल्मी 20 ओवर में 8 विकेट पर 160 रन ही बना पाई। पेशावर जाल्मी की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ यह लगातार दूसरी हार है। इससे पहले 21 फरवरी को खेले गए मैच में उसे 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी।

इस मैच में फखर जमान की अगुआई वाली लाहौर कलंदर्स की शुरुआत बहुत खराब रही। 7.3 ओवर के भीतर उसके 4 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जबकि स्कोरबोर्ड में सिर्फ 25 रन टंगे थे। फखर जमान, सोहेल अख्तर, मोहम्मद फैजान और मोहम्मद हफीज क्रमशः 1, 7, 8 और 2 रन ही बना पाए। इसके बाद विकेटकीपर बेन डंक और टिम डेविड ने पारी को संभाला। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 50 गेंदों में 81 रन की साझेदारी की।

बेन डंक 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 33 गेंद में 48 रन बनाकर आउट हुए। टिम डेविड ने 3 चौके और 5 छक्के की मदद से 36 गेंद में नाबाद 64 रन बनाए। जेम्स फॉकनर भी एक चौके और 2 छक्के की मदद से 7 गेंद में 22 रन बनाने में सफल रहे। लाहौर कलंदर्स के दो बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए। पेशावर जाल्मी की ओर से फैबिएन एलन ने 2, जबकि रियाज, इरफान, आसिफ और मोहम्मद इमरान 1-1 विकेट लेने में सफल रहे। फॉकनर और अहमद दानियाल रन आउट हुए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पेशावर जाल्मी की भी शुरुआत खराब रही। उसने 2 ओवर में सिर्फ 5 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद डेविड मिलर और शोएब मलिक ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 44 गेंद में 51 रन की साझेदारी की। राशिद खान ने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिलर को अपना शिकार बनाया। वह 23 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हुए।

All the drama, the despair and the joy of being a @lahoreqalandars fan once again tonight. @PeshawarZalmi looked in complete control at the start and will rue their chances.#HBLPSL6 | #MatchDikhao | #PZvLQ pic.twitter.com/3eNpX9mPNG

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) June 10, 2021