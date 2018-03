इस बल्लेबाज ने ठोक डाले 27 गेंदों पर 77 रन, पीएसएल के फाइनल में पहुंचा पेशावर

कामरान अकमल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर जाल्मी ने टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बुधवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में पेशावर जाल्मी ने कराची किंग्स की टीम को 13 रनों से मात देकर फाइनल में एंट्री की। पेशावर जाल्मी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में कराची किंग्स की टीम 157 रन ही बना सकी और 13 रनों से मैच हार गई। पेशावर जाल्मी की ओर से कामरान अकमल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 77 रन बनाए। इस दौरान अकमल ने पीएसएल का सबसे तेज अर्द्धशतक (17 बॉल में) भी लगाया। इसके जवाब में कराची किंग्स की ओर से बाबर आजम ने भी 45 बॉल में 63 रनों की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। गौरतलब है कि बारिश के कारण मैच 16-16 ओवरों का कर दिया गया था।

डैरेन सैमी की अगुवाई वाली पेशावर जाल्मी का सामना अब फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल के प्रथम संस्करण की विजेता टीम है। उल्लेखनीय है कि पीएसएल का फाइनल 25 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कराची किंग्स की टीम को शुरुआत में बड़ा झटका लगा, जब उसके ओपनर मुख्तार अहमद जल्द ही आउट होकर चलते बने। इसके बाद बाबर आजम और जो डेनली की जोड़ी ने पेशावर जाल्मी के गेंदबाजों का अच्छे से सामना किया और मैच को रोमांचक स्थिति में ले गए। लेकिन जैसे ही पेशावर के गेंदबाज हसन अली ने बाबर आजम को आउट किया, मैच पेशावर के पाले में चला गया।

50 comes up for Kamran Akmal, Fastest PSL fifty, off 17 balls!

Watch ball by ball highlights at https://t.co/FqxiqHS5o8#KKvPZ #HBLPSL #PSL2018 @_cricingif pic.twitter.com/IHyB8n8IPz

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) March 21, 2018