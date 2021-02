PSL 6: पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) के छठे सीजन यानी PSL 2021 में पेशावर जल्मी ने 23 फरवरी की रात अपनी पहली जीत हासिल की। उसने टूर्नामेंट के पांचवें मैच में मुल्तान सुल्तांस को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत से वह अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई। मुल्तान सुल्तांस पांचवें नंबर पर हैं। उसे अभी जीत का स्वाद चखना बाकी है।

कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो प्रसिद्ध पूर्व कप्तान (शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक) आमने-सामने थे। बता दें कि शाहिद अफरीदी जहां मुल्तान सुल्तांस का हिस्सा हैं, वहीं भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक पेशावर जल्मी के साथ हैं। इस मैच में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शोएब मलिक ने 5 गेंद में नाबाद 11 रन बनाए। वहीं हैदर अली 8 गेंद में 24 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई।

इस मैच में पेशावर जल्मी ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। मुल्तान सुल्तांस ने कप्तान रिजवान, इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स विंसे और मकसूद की मदद से 20 ओवर में 4 विकेट पर 193 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पेशावर जल्मी ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 197 रन बना मैच अपने नाम कर लिया। मैच में मुल्तान सुल्तांस की ओर से 17 चौके और 8 छक्के, जबकि पेशावर जल्मी की ओर से 20 चौके और 7 छक्के लगे।

मुल्तान सुल्तांस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही क्रिस लिन का विकेट गंवा दिया था। लिन की जगह बल्लेबाजी के लिए आए जेम्स विंसे ने रिजवान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 9 ओवर में 82 रन की साझेदारी की। रिजवान 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 28 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विंसे ने मकसूद के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की।

मकसूद 17वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हुए। मकसूद ने 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 21 गेंद में 36 रन बनाए। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर विंसे को साकिब मकसूद ने इरफान के हाथों कैच करा दिया। विंसे ने 9 चौके और 3 छक्के की मदद से 55 गेंद में 84 रन बनाए। पेशावर जल्मी की ओर से साकिब मकसूद ने 2, जबकि मोहम्मद इमरान और इरफान ने एक-एक विकेट लिए।

पेशावर जल्मी की शानदार शुरुआत हुई। कामरान अकमल और इमाम-उल-हक ने पहले विकेट के लिए 39 गेंद में 57 रन की साझेदारी की। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर कामरान अकमल आउट हो गए। उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 24 गेंद में 37 रन बनाए। कामरान की जगह इंग्लैंड के बल्लेबाज टॉम कोहलर-कैडमोर (Tom Kohler-Cadmore) क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही गेंदबाजी की धुनाई शुरू कर दी।

टॉम कोहलर-कैडमोर (Tom Kohler-Cadmore) ने इमाम-उल-हक के साथ दूसरे विकेट के लिए 52 गेंद में 77 रन की साझेदारी की। इमाम-उल-हक 16वें ओवर की पहली गेंद पर रन आउट हो गए। उन्होंने 5 चौके की मदद से 39 गेंद में 48 रन बनाए। इमाम की जगह क्रीज पर आए शेरफेन रदरफोर्ड 6 गेंद में 15 रन ठोक पवेलियन लौट गए।

