PSL 2018: मैच से पहले ही शुरू हो गई बारिश, पिच सुखाने के लिए बुलाया गया आर्मी तक का हेलीकॉप्टर

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) सीजन-3 में दूसरा एलिमिनेटर मुकाबला कराची किंग्स और पेशावर जालमी के बीच बुधवार (21 मार्च) को खेला जाना है। मैच से पहले ही बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मैदान काफी गीला हो गया। इसे सुखाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। यहां तक कि दो हेलीकॉप्टर तक बुलाए गए, जिनमें से एक पाकिस्तान आर्मी का हेलीकाप्टर था। इन हेलीकाप्टर ने मैदान से 15-20 फीट ऊपर उड़कर उसे सुखाने की कोशिश की।

गद्दाफी स्टेडियम में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पिच सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया हो। इससे पहले वर्ल्ड कप 1996 में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान भी ऐसा किया जा चुका है। इस सीजन के सिर्फ 3 ही मैच पाकिस्तान में खेले जाने हैं। राउंड रॉबिन मुकाबले दुबई में संपन्न हो चुके हैं। मंगलवार (20 मार्च) को भी पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच खेले गए मैच में बारिश ने खलल डाला था।

Helicopter here at the Gaddafi Stadium to make the field dry. #HBLPSL pic.twitter.com/JUibYzrIyx — Mazher Arshad (@MazherArshad) March 21, 2018

बता दें कि कराची की कमान इमाद वसीम के हाथों में है, जबकि पेशावर डैरेन सैमी के नेतृत्व में मैदान खेल रहा है। पेशावर ने सोमवार (20 मार्च) को हुए एलीमिनेटर-1 में क्वेटा क्वैलेंडर्स को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराकर इस मुकाबले में जगह बनाई है।

Second helicopter makes its way to GSL to help dry the wet outfield. #DilSeJaanLagaDe #KKVPZ pic.twitter.com/UZh6RgC9x0 — PakistanSuperLeague (@thePSLt20) March 21, 2018

दोनों टीमें:

कराची किंग्स: इमाद वासीम (कप्तान), शाहिद अफरीदी, उस्मान खान, उसामा मीर, खुर्रम मंजूर, रवि बोपारा, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, कॉलिन इंग्राम, मिशेल जॉनसन, ल्यूक राइट, डेविड वाइ, ताबिश खान, मोहम्मद इरफान जूनियर, हसन मोहसिन, कॉलिन मुनरो, इयोन मॉर्गन, सैफुल्ला बंगाश

पेशावर जालमी: डैरेन सैमी (कप्तान), मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, शाकिब अल हसन, कामरान अकमल, हसन अली, हरीस सोहेल, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद असगर, ड्वेन ब्रावो, तामिम इकबाल, हम्माद आजम, साद नसीम, ​​तैमूर सुल्तान, समीन गुल, इबटिसम शेख, आंद्रे फ्लेचर, इविन लुईस, खालिद उस्मान, मोहम्मद आरिफ

