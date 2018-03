PSL 2018: आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 3 रन, इस थ्रो ने कर दिया बड़ा उलटफेर, देखें VIDEO

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सीजन-3 में पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच लाहौर में पहला एलिमिनेटर राउंड खेला गया। मुकाबले में सस्पेंस अंतिम गेंद तक बना रहा और आखिरकार इस मैच को पेशावर ने जीता। मुकाबले का आखिरी ओवर लियाम डावसन के हाथों में था। क्वेटा को जीत के लिए अंतिम गेंद पर 3 रन की दरकार थी। अगर टीम 2 रन भी बना लेती, तो स्कोर बराबर हो जाता। लियाम डावसन इस ओवर में पहले ही 4,6,0,6 और 6 रन खा चुके थे। सामने क्रीज पर मौजूद थे अनवर अली। डावसन की गेंद को अनवर ने लॉन्ग-ऑन पर खेला। वहां खड़े उमैद आसिफ ने बॉल को कैरी कर गेंदबाज की ओर तेजी से थ्रो किया। नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर दौड़ रहे मीर हमजा अभी कुछ कदम दूरे थे लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही डावसन ने स्टंप्स बिखेर दिए और पेशावर ने रोमांचक मुकाबले को महज 1 रन से जीत एलिमिनेटर-2 में अपनी जगह बनाई।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पेशावर जालमी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। कामरान अकमल (0) और आंद्र फ्लेचर (1) के रूप में टीम को 10 रन पर ही 2 झटके लग चुके थे। ऐसे में तमीम इकबाल (27) के साथ मोहम्मद हाफीज (25) ने 44 रन की साझेदारी कर टीम को कुछ हद तक संभाला। उनके बाद लियाम डावसन पांचवें नंबर पर बल्लेबाज के लिए आए। उन्होंने 35 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से शानदार 62 रन बनाए, जिसके दम टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 157 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से राहत अली ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। उनके अलावा थिसारा परेरा को 2, जबकि मोहम्मद नवाज, मीर हमजा, हसन खान और महमुदुल्ला को 1-1 सफलता मिली।

