PSL 2018: कामरान अकमल ने एक ही ओवर में लगाई 5 बाउंड्री, महज 17 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक

पाकिस्तान सुपर लीग-2018 में कराची किंग्स और पेशावर जालमी के बीच 21 मार्च को दूसरा एलीमिनेटर मुकाबला खेला जा रहा है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पेशावर ने निर्धारित 16 ओवर में 3 विकेट के नकुसान पर 137 रन बनाए। मैच शुरू होने से पहले काफी बारिश हुई। वर्षा थमी तो गीली आउटफील्ड की वजह से मैच काफी देर बाद शुरू हो सका, जिसके चलते 4-4 ओवरों की कटौती कर दी गई। इस मैच में पेशावर के सलामी बल्लेबाज कामरान अकमल ने 27 गेंदों में 285 के स्ट्राइक रेट के साथ ताबड़तोड़ 77 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 5 चौके जड़े। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक महज 17 ही गेंदों में पूरा कर लिया।

मैच का पांचवां ओवर उस्मान खान के हाथों में था, जिसकी शुरुआत कामरान ने छक्के के साथ की। अगली गेंद पर फाइन लेग की ओर चौका लगाया। तीसरी और चौथी बॉल पर फिर से चौके जड़ दिए। कामरान यहीं नहीं रुके उन्होंने पांचवीं बॉल पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का लगा दिया। अब तक गेंदबाज की हालत खराब हो चुकी थी। कप्तान उनके पास आए और कुछ समझाया। अंतिम बॉल पर कामरान ने महज सिंगल निकाला। इस महंगे ओवर से 25 रन बन गए, जिसने पेशावर को मजबूती में ला दिया।

50 comes up for Kamran Akmal, Fastest PSL fifty, off 17 balls!

Watch ball by ball highlights at

