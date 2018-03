PSL 2018: लगातार तीन गेंदों पर गिरे विकेट, मगर गेंदबाज के नाम दर्ज नहीं हुई हैट्रिक

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सीजन-3 में पेशावर जालमी और कराची किंग्स के बीच एलीमिनेटर-2 का मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में पेशावर ने सलामी बल्लेबाज कामरान अकमल की ताबड़तोड़ पारी के दम कराची के सामने 16 ओवर में 171 रन का विशाल टारगेट रखा। पेशावर की इनिंग का आखिरी ओवर टाइमल मिल्स ने डाला, जिसमें लगातार तीन विकेट गिरे लेकिन इसके बावजूद मिल्स अपने नाम हैट्रिक नहीं करवा सके।

मिल्स के इस ओवर की पहली गेंद पर डैरेन सैमी ने लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाया, जबकि अली बॉल पर चौका जड़ा। लगातार दो बाउंड्री खाने के बाद मिल्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने छोटी गेंद डाली, जिसपर डैरेन सैमी, डेनली के हाथों कैच आउट हुए। सैमी आउट होने से पहले अपना छोर बदल चुके थे। ऐसे में चौथी गेंद पर सामने थे साद नसीम। पारी का आखिरी ओवर था। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने की कोशिश करना लाजमी था। इस फेर में नसीम रन आउट हो गए। उनके बाद वहाब रियाज बल्लेबाजी के लिए आए और लंबा शॉट खेलने की कोशिश में अपना कैच डेनली को थमा बैठे।

मिल्स के इस ओवर की लगातार तीन गेंदों पर पेशावर अपने विकेट खो चुका था लेकिन इस दौरान नसीम रन आउट हुए थे, जिसके चलते मिल्स हैट्रिक अपने नाम नहीं कर सके और यह ‘टीम हैट्रिक’ बनकर रह गई। हालांकि मिल्स को इसका जरा-सा भी अफसोस नहीं था क्योंकि इसके चलते उनकी टीम ने कुछ हद तक रन रोक लिए थे।

मैच शुरू होने से पहले बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आउटफील्ड गीला था। ऐसे में मैच शुरू होने में काफी देर हुई और मुकाबले में 4-4 ओवर की कटौती कर दी गई थी। पेशावर के सलामी बल्लेबाज कामरान अकमल ने 27 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 77 रन बनाए। इस दौरान अकमल ने महज 17 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूर कर लिया।

