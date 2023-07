भारत के बाद पाकिस्तान ने भी टेस्ट क्रिकेट में पहली बार नाम किया अनोखा रिकॉर्ड, 21वीं सदी में पहली बार किया यह कारनामा

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में में पहली बार सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान ने 16.4 ओवर (100 गेंद) में 100 रन पूरे किए।

पाकिस्तान ने 21वीं सदी में पहली बार सबसे तेज 100 रन पूरे किए हैं। फोटो सोर्स- क्रिकेट पाकिस्तान

टीम इंडिया ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की अपनी दूसरी पारी में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 21वीं सदी में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने 12.2 ओवर (76 गेंद) में 100 रन पूरे कर लिए। ऐसा करके टीम इंडिया ने श्रीलंका का रिकॉर्ड तोड़ा था जो 13.2 ओवर में 100 रन था। इसके एक दिन बाद ही पाकिस्तान की टीम ने भी यह कारनामा कर दिखाया है। पाकिस्तान ने भी 21वीं सदी में बनाए फास्टेस्ट 100 रन दरअसल, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में में पहली बार सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान ने 16.4 ओवर (100 गेंद) में 100 रन पूरे किए। पाकिस्तान की ओर से साल 2000 के बाद पहली पार सबसे तेज 100 रन बने हैं। पाकिस्तान ने जब यह रिकॉर्ड अपने नाम किया तो शान मसूद 34 गेंदों में 39 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अब्दुल्ला शफीक 53 गेंदों में 63 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को किया 166 पर ऑल आउट श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान की गेंदबाजी सबसे घातक रही। पहले बल्लेबाजी करने आई श्रीलंकाई टीम 166 रन पर ही ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की पारी 50 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर सकी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम को भी 13 के स्कोर पर इमाम उल हक के रूप में पहला झटका जल्दी लग गया था, लेकिन इसके बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के बीच दूसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी हुई। पाकिस्तान को शान मसूद के रूप में दूसरा झटका 121 के स्कोर पर लगा। Also Read IND vs WI: WTC इतिहास में रोहित शर्मा के नाम बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में यशस्वी ने मारी बाजी

