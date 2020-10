पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने शुक्रवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने पाकिस्तान की घरेलू लीग नेशनल टी20 कप का मैच खेल अपने करियर को विराम दिया। पाकिस्तान के इस दिग्गज तेज गेंदबाज को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मनजनक विदाई दी गई। इस दौरान गुल बहुत भावुक हो गए। मैच के बाद वह फेयरवेल स्पीच के दौरान रोने लगे।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने गुल की फेयरवेल स्पीच का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। गुल ने अपने विदाई भाषण में कहा, ‘थैंक्यू वेरी मच। हमारे जितने भी टीम साथी थे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना सम्मान दिया। सबसे पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को धन्यवाद देना चाहूंगा। पीसीबी ने मेरे पूरे करियर के दौरान एक मां की तरह मेरा पालन-पोषण किया। पीसीबी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।’

बता दें कि उमर गुल ने पाकिस्तान को 2009 में टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में चमारा सिल्वा का विकेट लेकर विपक्षी टीम की रफ्तार पर लगाम लगाई थी। यही नहीं, गुल आईसीसी 2009 टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। गुल ने उस टूर्नामेंट में 7 मैचों में 158 रन देकर 13 विकेट लिए थे। उन्होंने एक मैच में 6 रन देकर 5 विकेट भी झटके थे।

विदाई भाषण में गुल ने कहा, ‘मेरे जितने भी कोचेस, मेरे टीम मेट्स थे, मेरे जो सीनियर साथी थे, मेरे माता-पिता, विशेषकर मेरी पत्नी इन सभी ने मुझे पूरे करियर के दौरान बहुत सपोर्ट किया। इतना कहते-कहते गुल रोने लगे। फिर किसी तरह उन्होंने अपने आंसू रोक और बोला, तमाम पाकिस्तानियों का, जितने मेरे फैंस हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, आप लोगो ने मुझे काफी सपोर्ट किया। काफी दुआएं रहीं उन लोगों की।’

Emotional scenes at the #NationalT20Cup as a 20-year-career comes to a close.

Umar Gul, star of Pakistan’s win in the 2010 @t20worldcup, retired from all cricket with 987 wickets against his name pic.twitter.com/46KZ2eo1BR

— ICC (@ICC) October 17, 2020