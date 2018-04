वीडियो: 15 साल के लड़के ने गेंदबाजी से मचाया तहलका, बाउंसर देख सब हैरान

पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया को कई बेहतरीन गेंदबाज दिए हैं। चूंकि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दुनिया में काफी नाम कमाया है, इसलिए पाकिस्तान में खिलाड़ियों के रोल मॉडल भी अधिकतर गेंदबाज ही होते हैं। इस कारण यहां से गेंदबाजों की आए दिन नई-नई प्रतिभाएं निकलती रहती हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान का एक गेंदबाज अपनी प्रतिभा के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पेशावर के गेंदबाज नसीम शाह का गेंदबाजी एक्शन भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से मिलता जुलता है। इस गेंदबाज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने जबरदस्त तेजी और खतरनाक बाउंसर से बल्लेबाजों की नाम में दम करता दिखाई दे रहा है।

बता दें कि नसीम शाह साल 2016 में खेले गए पेप्सी अंडर-16 टूर्नामेंट का हिस्सा था। फिलहाल नसीम शाह पाकिस्तान के ग्रेड-2 क्रिकेट की टीम जराई तरकीयात बैंक का हिस्सा है। जिस तरह से नसीम शाह अपने बाउंसरों से बल्लेबाजों के जबड़े हिलाते नजर आ रहा है, माना जा रहा है कि जल्द ही यह गेंदबाज बड़े स्तर पर गेंदबाजी करता नजर आ सकता है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के ही 6 साल के एक बाएं हाथ के पेसर हसन अख्तर की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इस वीडियो पर पाकिस्तान के लीजेंड खिलाड़ी वसीम अकरम ने भी प्रतिक्रिया दी थी और इस नन्हें गेंदबाज की तारीफ की थी।

[TALENT SPOTTED] – Visuals of 15yo fast-bowler ‘Nasim Shah’ of Peshawar with some sheer bouncers. Played Pepsi U16 in 2016 from Pesh & now associated with ZTBL in Grade-2. #PCB #cricket pic.twitter.com/AiVFKrQeSp

इतना ही नहीं अकरम बाद में इस बच्चे से मिले भी और उसे बाकायदा स्विंग गेंदबाजी की टिप्स भी देते नजर आए। वसीम अकरम ने इस नन्हें गेंदबाज को टिप्स देते हुए एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा भी की। इस तस्वीर के साथ अकरम ने ट्वीट किया कि फ्रंट आर्म की अहमियत बताते हुए। इस दौरान वह बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। हैरानी की बात है कि इसे इनस्विंग और आउटस्विंग गेंद की ग्रिप की पहले से ही जानकारी है।

Explaining the importance of front arm. He was all ears he already knows how to grip the ball for out swing and in swing. Unreal. pic.twitter.com/SUZ4KVcEiA

— Wasim Akram (@wasimakramlive) March 26, 2018