टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में जगह बनाई है। सुपर 8 के मुकाबलों की शुरुआत 21 फरवरी यानी शनिवार से होगी। जिन 8 टीमों ने सुपर 8 में जगह बनाई है उसे 4-4 के दो ग्रुप में बांटा गया है और इनमें से अपने-अपने ग्रुप में टॉप 2 में रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेमीफाइनल में कौन-कौन टीमें पहुंचेंगी।

सुपर 8 में जितनी भी टीमें पहुंची हैं वो सभी शानदार हैं और बेहतर खेल के दम पर इन टीमों ने ये मुकाम हासिल किया है। अब सेमीफाइनल की होड़ है और सभी टॉप 4 में पहुंचने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। इस वर्ल्ड कप के टॉप 4 में कौन-कौन टीम पहुंचेगी इसके बारे में क्रिकबज पर बात करते हुए टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने बताया।

ऑस्ट्रेलिया का बाहर होना बड़ा झटका

जहीर खान ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये बहुत बड़ा शॉक था। हालांकि अब जो टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं उन टीमों को आप देखें तो आप पाएंगे कि ये टीमें काफी संतुलित हैं। इन सभी टीमों की स्पिन और पेस डिपार्टमेंट काफी संतुलित हैं साथ ही बल्लेबाजी में भी काफी पावर दिखी है। मुझे लगता है कि ग्रुप बी में श्रीलंका डॉर्क हॉर्स साबित हो सकता है क्योंकि उन्होंने अब तक अच्छा खेल दिखाया है और पथुम निसांका की बैटिंग शानदार रही है।

भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका टॉप 4 में पहुंचेंगी

जहीर खान ने आगे कहा कि निसांका ने शतक लगाया है साथ ही वो मैदान पर शानदार कैच लपकते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम ने भी अच्छा खेल दिखाया है। इंग्लैंड के लिए ये टूर्नामेंट उतार-चढ़ाव वाला रहा है। यहां कुछ टीमें शुरुआती दौड़ में मुश्किल में दिखी थीं, लेकिन फिर से रिचार्ज हुई और अच्छा खेल दिखाया। ग्रुप बी से बात करें तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है और ग्रुप ए से अगर देखो तो भारत और साउथ अफ्रीका टॉप 4 में पहुंचेगी।

